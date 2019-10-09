NBA／高呼香港自由 76人主場球迷挺港遭驅逐

2019-10-09 15:37 聯合報 綜合報導



76人隊比賽有球迷挺港。 美聯社 分享 facebook 費城76人今天在主場與CBA廣州龍獅進行季前熱身賽，不過比賽過程中卻出現場邊球迷舉起「挺港」標語和起立高喊「香港自由」口號，遭到球場保全人員驅逐出場的狀況，讓挺港風波從中國大陸一路燒回到美國本土。

由火箭總管莫雷（Daryl Morey）引發的挺港風波，近日在NBA持續延燒，其中即將開打的NBA中國賽更頓時變得氣氛緊張，就連在美國本土舉行的季前熱身賽也都產生波瀾。

在今天76人與廣州龍獅的比賽中，球迷沃克斯（Sam Wachs）與老婆就因為在廣州龍獅隊的板凳席後方舉起「Free Hong Kong」、「Free HK」的標語，在第一時間遭到球場保全人員阻止並沒收標語，不過在比賽進入第二節時，沃克斯則是起身向著場內大喊「香港自由」，這也讓他與老婆隨後被請出場外。

據了解，33歲的沃克斯是土生土長的費城人，不過過去他曾到香港旅居兩年，而今天他身上也穿著印有「香港自由」字樣的衣服進場觀賽。

根據76人主場富國銀行中心網站公告，在球場中出現的標語除了必須有良好意象外，也必須適合該場合，不過富國銀行中心管理部仍可以依據判斷隨時做出規則上的改變，且無需事先通知；至於NBA僅有規定在標語或衣服上不得有淫穢或不雅字眼，但未提及政治言論。