NBA／贊助商紛紛退出 上海宣布取消球迷之夜

2019-10-09 15:16 聯合新聞網 綜合報導



NBA中國賽多項活動取消。 路透 分享 facebook 火箭總管莫雷發言挺港事件繼續在中國延燒，特別於明天即將舉行湖人對籃網NBA中國賽上海站，幾乎所有賽前活動都取消或是改採不公開，然而原定於今天晚上舉行的球迷之夜活動，上午仍宣布正常舉行，但下午馬上急轉彎，根據最新消息上海市體育會正式對外宣布，「通告：鑒於NBA所屬休斯頓火箭隊總莫雷發表的不當言論和NBA總裁蕭華(席佛)的不當表態，原定於10月9日18:00在上海東方體育中心舉辦的《2019NBA球迷之夜》球迷互動活動予以取消，特此通告。」

此舉，最終是否會影響到正式比賽進行，仍有待觀察。而報導指出，截至上午為止，NBA在中國的25家合作廠商，已有19家中止合作。

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2019年NBA中國賽是屬於季前熱身賽，由於過去NBA與中國關係良好，自2015年開始，年年都安排在中國比賽，成為唯一不中斷的地區。今年中國賽受到注目主要就是由湖人及籃網兩隊擔綱，包括湖人詹姆斯、戴維斯以及籃網厄文等重量級球星，依照往例，NBA中國賽期間，就是一大盛會，會舉辦各項活動與中國球迷互動。

不過，由於今年受到莫雷事件的波及，籃網上午11時在上海的訓練和採訪活動臨時決定不公開，改為下午和湖人隊一起召開記者會。

而昨天已有多名中國藝人表示不會出席球迷之夜和NBA季前賽相關活動，原本NBA上午表示，晚上的球迷之夜會照常舉行。但由於多家廠商退出，且不少攤位正在拆除下，上海市體育會稍早已決定取消這項活動。

另外NBA總裁席佛已於昨天晚間趕抵上海，傳出要緊急會見中國籃協主席姚明，針對此一事件滅火，但是否有會見到姚明，仍未有任何消息傳出。