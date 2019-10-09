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NBA／西蒙斯飆首記三分球 陳盈駿零得分2籃板

2019-10-09 11:49聯合報 記者林宋以情／綜合報導

西蒙斯(左)。 美聯社
西蒙斯(左)。 美聯社
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NBA生涯前兩季的三分球盡墨，76人隊球星西蒙斯（Ben Simmons），9日熱身賽迎戰CBA廣州龍獅飆進生涯首記三分球，讓富國銀行中心球場（Wells Fargo Center）歡聲雷動，他攻下21分，率76人隊144：86虐廣州龍獅，效力廣州龍獅的陳盈駿無得分，另有兩籃板紀錄。

西蒙斯在熱身賽展現苦練三分的力成果，上半場前最後一擊，他從右側45度角三分線出手命中，飆進NBA生涯首記三分球，儘管僅是熱身賽，不過已經讓全場球迷樂到嗨翻，隊友更是紛紛從板凳席上跳起，為西蒙斯喝采。

面對廣州龍獅，76人雖是輕鬆應戰，仍派出當家球星安比德（Joel Embiid）西蒙斯以及霍福特（Al Horford）先發上陣，次節安比德在罰球線上連連取分，聯手西蒙斯、哈里斯（Tobias Harris），次節以46：19猛攻，上半場的得分就是廣州龍獅的兩倍，以82：41領先。

76人隊共有七人得分上雙，只打兩節的西蒙斯攻下21分、8籃板、7助攻，安比德也有17分、3籃板進帳。

台將陳盈駿出賽12分鐘，得分掛零，不過有兩籃板紀錄。廣州龍獅以NBA魔術隊球星尼克森（Andrew Nicholson）表現最佳，轟下36分、7籃板、2助攻，前灰狼隊喬治杭特（Marcus Georges-Hunt）挹注16分。

西蒙斯76人NBA
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