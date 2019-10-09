NBA／讚賞席佛發言 波波維奇：他堅守立場

2019-10-09 10:39 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／綜合報導



美國教頭波波維奇。 路透 分享 facebook

中國大陸抵制NBA越演越烈，不過NBA主席席佛（Adam Silver）不為經濟施壓所迫，守護NBA長久以來堅信的平等、言論自由核心價值，向來以正色敢言聞名的馬刺隊教頭波波維奇（Gregg Popovich），對於席佛的發言深表敬佩。

火箭總管莫雷（Daryl Morey）挺港事件，後續效應持續延燒。席佛昨天在日本賽前召開記者會，再度發表聲明，表示不會就莫雷的發言道歉，「平等、尊重、言論自由的價值觀長久以來定義了NBA。NBA不會去監控球員、雇員和球隊老闆在這些問題上該說什麼，不該說什麼。」

身為聯盟中最敢言的教頭之一，波波維奇對席佛的態度極為激賞，「要說出這些話，這對他而言並不容易。面對可能遭遇的經濟危機，席佛仍舊站穩我們堅守的立場，我為他的發言感到激動。」

波波維奇從不避諱發表政治、種族相關言論，過去就曾與美國總統川普（Donald Trump）槓上，相較於火箭教頭丹東尼（Mike D'Antoni）避談莫雷事件，或者勇士主帥柯爾（Steve Kerr）不願針對此事有太多表態，波波維奇則從不同面向，分析席佛過去鮮明的政治態度。

回顧席佛擔任主席期間，過去曾對種族歧視言論的快艇隊老闆史特林（Donald Sterling）予以重裁，施壓出售球隊，也曾因北卡羅萊納州政府的LGBTQ歧視法案，取消黃蜂隊的2017年明星賽主辦權。

「席佛是一位思想先進的領袖。」波波維奇表示，「我們都記得他處置史特林的作為，是如何令所有人感到驕傲，因為這是做對的事。」

波波維奇也回憶，多年前曾經看到紐約的同志大遊行，「我走在紐約街上，回頭就撇見席佛在人潮中，站在支持LGBTQ的標誌下，讓我心情十分愉悅，如同聽到快艇隊的消息。這回我們為了言論自由再度挺身而出，我同樣感到非常棒。」