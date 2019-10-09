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NBA／席佛依原計畫赴上海 14家陸企中止贊助

2019-10-09 10:14聯合報 記者林宋以情／綜合報導

席佛。 路透
席佛。 路透
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NBA火箭總管莫雷（Daryl Morey）挺港事件，引發中國大陸抵制持續擴大，由於中國賽預計在明天和12 日分別於上海、深圳開打，央視、騰訊體育已宣布停播NBA季前賽，但比賽照常開打；賽前門票已售罄，大陸球迷對於要不要抵制、拒絕觀戰，也陷入兩難。

莫雷挺港事件持續延燒，由姚明擔仼主席的中國籃協先開第一槍，宣布暫停與火箭隊合作，民間企業紛紛響應，目前至少有14家與NBA官方合作企業中止贊助，或是退出中國賽的贊助，運動品牌在安踏宣布停止續約談判後，日前和NBA簽下5年15億美元轉播合約的騰訊，也表態即便損失也要抵制，這個決定恐怕會為騰訊帶來沉重的財政負擔。

昨天籃網隊已取消在上海的宣傳活動，不過NBA主席席佛（Adam Silver）今天仍依照原定計畫赴上海，並與姚明、聯盟的商業合作夥伴們進行會面，商討出共識。

席佛希望大陸官方和球迷能回顧過去30年的深厚合作關係，並從他的發言中，了解不同國家對政治的認知差異。席佛對於央視復播籃網對湖人比賽並不期待，「即便因為堅持我們的中心價值，而引發後續效應，但堅持這些價值，仍是相當重要。」

目前已有多位大陸藝人表態不參加中國賽活動，包括在《延禧攻略》中飾演主角魏瓔珞的吳謹言。已購票的大陸球迷則陷入兩難，表示要退票，或者去現場唱國歌，逼莫雷道歉。

NBA有多位球星屬於大陸運動品牌旗下，包括勇士隊湯普森（Klay Thompson）、塞爾蒂克海瓦德（Gordon Hayward）、湖人隊朗多（Rajon Rondo）都是安踏代言人，麥凱倫（C.J. McCollum）、透納（Evan Turner）則是李寧，球鞋品牌是否繼續合作，也是未知數。

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