NBA／狀元威廉森熱身賽首戰 爆扣震撼全場

2019-10-09 00:07 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ／綜合外電報導



選秀狀元威廉森，熱身賽首秀灌籃美技。 （路透） 分享 facebook 鵜鶘隊選秀狀元威廉森昨天在個人生涯首場ＮＢＡ熱身賽亮相，對老鷹隊之戰先發廿八分鐘，拿下十六分、七籃板、三抄截，表現獲得好評，但鵜鶘教頭簡崔不想給他太多壓力。

在夏季聯賽僅打九分鐘傷退，威廉森昨天首場熱身賽打得虎虎生風，開賽不到兩分鐘就上演單手重扣，相隔不到三分鐘，又以雙手灌籃震撼全場，全場三度灌籃表現，讓主場老鷹球迷也忍不住為他歡呼。

除了灌籃外，威廉森昨天也嘗試兩次三分球出手，雖然未能命中，但他強調，自己不是只靠灌籃就能打進ＮＢＡ，「我不認為只靠灌籃就有辦法站在這裡，我也會試著讓自己在這邊變成更好的球員，很開心有機會去展現這樣的能力。」

簡崔表示，威廉森從進入聯盟前，就不斷被拿來與湖人隊當家球星詹姆斯做比較，但球隊目前不打算給他這樣的壓力，「我會保護他，不會說他是詹姆斯或是其他人的接班人。我會試著讓他親身經歷這些事情，因為你很難跟一個年僅十九歲的孩子說，這就是你未來的方向。」

老鷹陣中也有與威廉森同樣來自杜克的瑞迪許，談到與威廉森變成對手，他坦言還在適應中，「看到他在對面的場地練投感覺很奇怪，能代表所屬的ＮＢＡ球隊出賽，對於我們來說，都是美夢成真。」