親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MLB
棒球
中職30年
NBA
籃球
台將征戰日職
棒協賽事特報
綜合
路跑
運動筆記~入秋時節奔跑樂、重重人牆寸步難~你信嗎？賽前儀式大解密，看看漢森運動員怎麼說
健行筆記[山宿] 三分鐘排雲山莊介紹崎頂/子母隧道步道
NBA精彩演出- Terence Davis 隔人暴扣 (10月8日)今日五大好球 (10月8日)

NBA／狀元威廉森熱身賽首戰 爆扣震撼全場

2019-10-09 00:07聯合報 記者劉肇育／綜合外電報導

選秀狀元威廉森，熱身賽首秀灌籃美技。 （路透）
選秀狀元威廉森，熱身賽首秀灌籃美技。 （路透）
分享
鵜鶘隊選秀狀元威廉森昨天在個人生涯首場ＮＢＡ熱身賽亮相，對老鷹隊之戰先發廿八分鐘，拿下十六分、七籃板、三抄截，表現獲得好評，但鵜鶘教頭簡崔不想給他太多壓力。

在夏季聯賽僅打九分鐘傷退，威廉森昨天首場熱身賽打得虎虎生風，開賽不到兩分鐘就上演單手重扣，相隔不到三分鐘，又以雙手灌籃震撼全場，全場三度灌籃表現，讓主場老鷹球迷也忍不住為他歡呼。

除了灌籃外，威廉森昨天也嘗試兩次三分球出手，雖然未能命中，但他強調，自己不是只靠灌籃就能打進ＮＢＡ，「我不認為只靠灌籃就有辦法站在這裡，我也會試著讓自己在這邊變成更好的球員，很開心有機會去展現這樣的能力。」

簡崔表示，威廉森從進入聯盟前，就不斷被拿來與湖人隊當家球星詹姆斯做比較，但球隊目前不打算給他這樣的壓力，「我會保護他，不會說他是詹姆斯或是其他人的接班人。我會試著讓他親身經歷這些事情，因為你很難跟一個年僅十九歲的孩子說，這就是你未來的方向。」

老鷹陣中也有與威廉森同樣來自杜克的瑞迪許，談到與威廉森變成對手，他坦言還在適應中，「看到他在對面的場地練投感覺很奇怪，能代表所屬的ＮＢＡ球隊出賽，對於我們來說，都是美夢成真。」

【橘世代全新上線】台灣最潮阿嬤／林莊月里：人生就該好好玩！

相關新聞

NBA／不甩挺港爭議 火箭雙箭頭合飆47分拉回焦點

2019-10-09 00:10

熱身賽慘輸湖人一葉知秋 勇士代誌大條了

2019-10-08 07:00

四大主力歷經世界盃洗禮 綠衫軍如何重返榮光？

2019-10-08 07:00

NBA／挺莫雷 傳出ESPN名嘴沃神被網友攻擊

2019-10-08 17:50

NBA／雙箭頭日本賽連線飆47分 火箭仍不敵暴龍

2019-10-08 21:26

NBA／不會對莫雷發言道歉 席佛再發聲明提台北

2019-10-08 19:11

NBA／威廉森首戰搶眼 鵜鶘教頭：防守還要加強

2019-10-08 18:01

NBA／與7呎5吋佛爾對位 康特：塞內加爾德佬

2019-10-08 16:35

NBA／德羅展明夏有權跳出合約 傳馬刺盼提前續約

2019-10-08 16:20

NBA／轉尼克首戰就惹麻煩 莫里斯惡意犯規遭驅

2019-10-08 14:05

NBA／首秀強勢爆扣 威廉森：已經非大學比賽

2019-10-08 12:49

NBA／威廉森首秀轟炸籃框 鵜鶘痛宰老鷹

2019-10-08 11:56

NBA／一年3100萬延長合約 羅瑞、暴龍雙贏

2019-10-08 10:51

NBA／威廉森成詹皇接班人？ 主帥：不該做比較

2019-10-08 09:57

NBA／莫雷挺港爭議 聯盟主席：支持他言論自由

2019-10-08 09:26

輪胎跟籃球有什麼關係？ NBA球衣贊助的故事

2019-10-03 07:00

自由市場評比 誰是輸家誰是贏家？(西區篇)

2019-10-01 11:40

史上50大球星排第10 柯瑞真有這麼神？

2019-10-01 07:00

杜蘭特報銷又傷厄文 籃網得避免巨頭噩夢重演

2019-09-27 07:00

自由市場評比 誰是輸家誰是贏家？(東區篇)

2019-09-26 16:26

三巨頭獨霸退流行？NBA雙核心爭冠現正當道中

2019-09-26 07:00

球哥家18歲小弟三球 真有選秀狀元資質？

2019-09-26 07:00

J博士非真博士 真博士歐尼爾也沒博士論文？

2019-09-26 07:00

最瘋狂的夏天過去 論領銜洛城雙雄成敗

2019-09-25 12:38

從獨行俠簽下馬場雄大 看中國籃球罩門

2019-09-20 07:00

獨行俠國際軍團 新賽季會有多大驚奇？

2019-09-17 07:00
看更多

熱門文章

NBA／不會對莫雷發言道歉 席佛再發聲明提台北

2019-10-08 19:11

熱身賽慘輸湖人一葉知秋 勇士代誌大條了

2019-10-08 07:00

MLB／3連勝橫掃雙城 洋基晉級美聯冠軍賽

2019-10-08 12:47

NBA／威廉森首秀轟炸籃框 鵜鶘痛宰老鷹

2019-10-08 11:56

MLB／薛則7局好投抗道奇 國民逼出第5戰

2019-10-08 10:46

2019 MLB季後賽賽程表&最新戰況

2019-10-08 10:05

NBA／莫雷挺港爭議 聯盟主席：支持他言論自由

2019-10-08 09:26

MLB／回敬勇士亞古納 紅雀莫里納割喉加甩棒

2019-10-08 10:03

NBA／首秀強勢爆扣 威廉森：已經非大學比賽

2019-10-08 12:49

MLB／葛蘭基踢鐵板 光芒4轟退太空人保生機

2019-10-08 07:45

MLB／太空人不讓了 韋蘭德休3天先發G4

2019-10-08 08:03

NBA／與7呎5吋佛爾對位 康特：塞內加爾德佬

2019-10-08 16:35

MLB／首支百勝球隊遭橫掃 雙城：仍可昂首闊步

2019-10-08 15:40

NBA／一年3100萬延長合約 羅瑞、暴龍雙贏

2019-10-08 10:51

MLB／不知韋蘭德將先發 葛蘭基：我還來不及消化

2019-10-08 09:49

NBA／雙箭頭日本賽連線飆47分 火箭仍不敵暴龍

2019-10-08 21:26

NBA／轉尼克首戰就惹麻煩 莫里斯惡意犯規遭驅

2019-10-08 14:05

中職／象猿爭霸首戰確定滿 兄弟主場10日起預售

2019-10-08 18:12

中職30／味全創隊OB聚首 一晃30年笑談青春夢

2019-10-08 10:30

NBA／德羅展明夏有權跳出合約 傳馬刺盼提前續約

2019-10-08 16:20

中職30／話擱心裡30年 趙士強：徐生明沒搶我位置

2019-10-08 10:40

四大主力歷經世界盃洗禮 綠衫軍如何重返榮光？

2019-10-08 07:00

MLB／莫里納關鍵2打點 紅雀逼勇士打第五戰

2019-10-08 07:47

NBA／威廉森成詹皇接班人？ 主帥：不該做比較

2019-10-08 09:57

NBA／挺莫雷 傳出ESPN名嘴沃神被網友攻擊

2019-10-08 17:50

中職30／味全OB話當年 難忘埔心牧場練球甘苦

2019-10-08 10:55

日職／鷹獅高潮賽再相見 山賊的復仇機會來了

2019-10-08 07:00

MLB／曲球和伸卡球很會跑 摩頓賞太空人9K

2019-10-08 09:18

12強／林凱威最快球速95英里 準備迎接大舞台

2019-10-08 19:04

MLB／洋基托瑞斯攻守俱佳 雙城得點圈完全熄火

2019-10-08 14:36

12強／黃甘霖展開中華隊任務 球員只有兩人現身

2019-10-08 18:51

MLB／勇士G5推佛提奈維奇 凱柯準備牛棚出發

2019-10-08 11:12

12強／林凱威初見王建民超緊張 前輩傳授6字訣

2019-10-08 17:44

NBA／威廉森首戰搶眼 鵜鶘教頭：防守還要加強

2019-10-08 18:01

12強／胡金龍、林凱威老少配 中華首波報到球員

2019-10-08 18:01

桌球／全運會摘金憶恩師 江宏傑：冥冥中相助

2019-10-08 15:40

網球／不排除拒戰東奧 約克維奇：看溫網表現

2019-10-08 18:52

2019亞錦賽成棒 預賽分組戰績表

2019-10-08 17:40

網球／雙詹挺闖年終八強賽 姊妹第三度攜手

2019-10-08 11:29

自由車／19歲國手拍微電影奪冠 展現體育女力

2019-10-08 12:25
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top