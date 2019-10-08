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NBA／雙箭頭日本賽連線飆47分 火箭仍不敵暴龍

2019-10-08 21:26聯合報 記者劉肇育／即時報導

哈登(左)與衛斯特布魯克在日本賽上場。 美聯社
哈登(左)與衛斯特布魯克在日本賽上場。 美聯社
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儘管總管莫雷（Daryl Morey）仍身陷挺港風波中，但休士頓火箭今天與衛冕軍多倫多暴龍在日本埼玉舉行海外熱身賽，仍舊吸引不少球迷進場觀賽，而本場比賽更是火箭新雙箭頭哈登（James Harden）與衛斯特布魯克（Russell Westbrook）首度連線，雖然兩人合力飆下47分，但火箭仍是以129：134吞下敗仗。

火箭與暴龍今天在日本埼玉舉行海外熱身賽，賽前焦點仍都聚集在火箭總管莫雷的挺港風波上，甚至NBA主席席佛（Adam Silver）也在日本再度聲明尊重莫雷表達個人立場的自由，並強調對於多元文化的包容性一直都是NBA堅守的原則，但同時也對於莫雷無形中傷害到中國大陸球迷，感到遺憾。

儘管賽前失焦，但火箭今天仍向全球球迷展現了他們新賽季陣容的強大程度，面對今年奪冠後主體陣容異動不小的衛冕軍暴龍，火箭雙槍在上半場就火力全開，其中哈登一人就進帳了高達27分，而從膝傷中復出的衛斯特布魯克則明顯為了融入團隊刻意減少出手數，但上半場仍有11分進帳，火箭也取得85：73領先。

日本球迷戴著大鬍子支持哈登。 美聯社
日本球迷戴著大鬍子支持哈登。 美聯社
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不過下半場暴龍范弗利特（Fred VanVleet）手感逐漸加溫，開節一度連得七分著暴龍追到五分差距，末節暴龍板凳群輪番開砲，在比賽最後五分半鐘米勒（Malcolm Miller）投進三分球後逆轉戰局，終場更以五分差距帶走勝利，也賞給火箭熱身賽首敗。

火箭今天以哈登34分7助攻表現最佳，衛斯特布魯克則有13分6助攻，暴龍先發則是目前正在尋求頂薪續約的席亞康（Pascal Siakam）的24分11籃板表現最佳，主控羅瑞（Kyle Lowry）今天賽前雖然傳出將獲得球隊一年3100萬美元的續約待遇，但本場比賽他並未登場。

暴龍哈登衛斯特布魯克
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