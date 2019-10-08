NBA／不會對莫雷發言道歉 席佛再發聲明提台北

席佛在東京賽前召開記者會。 美聯社 分享 facebook

針對火箭總管莫雷推特發言事件引發中國不滿情緒，而昨天NBA主席席佛聲明支持莫雷有行使言論自由的權利，也讓中國方面感到更為不悅，中國民眾發動抵制NBA，中國中央電視台下午也聲明決定暫停播出NBA中國賽，意識到事態嚴重，席佛於今天東京賽前召開記者會，也再度發出聲明(英文聲明原文)，表達立場「NBA不會去監控球員、雇員和球隊老闆在這些問題上該說什麼，不該說什麼。我們不能那麼做。」

席佛也在記者會表示，不會就莫雷的發言進行道歉。(CNN報導)

這篇聲明特之處還特別提及台北，「現在有25%的球員都不是出生在美國，我們的同事在各地工作，包括北京、香港、上海和台北。」

在過去三十年，NBA對中國人民產生了巨大的吸引力，我們看到籃球成為了增進中美人民感情的紐帶。

同時，我們認識到兩國擁有不同的政治制度和價值觀。和其他許多全球品牌一樣，我們的業務擴展到各個不同制度的國家。

但是對於那些質疑我們動機的人來說，這不只是擴展我們的商業領域。

平等、尊重、言論自由的價值觀長久以來定義了NBA，也會繼續如此。作為一個以美國為基礎的全球性籃球聯賽，傳遞這樣的價值觀是我們最大的貢獻之一。

事實上，NBA經久不衰的原因之一就是我們的包容性，接納不同的觀點、背景、種族、性別和宗教。

現在有25%的球員都不是出生在美國，我們的同事在各地工作，包括北京、香港、上海和台北。

這樣的多樣性帶來一種信念：無論我們有何不同，都可以尊重和珍視彼此。我們的共同之處，包括對體育的力量可以帶來改變的信念，仍然是我們的基本原則。

這是無法避免的，來自世界各地的人對不同的問題有不同的觀點，包括美國和中國，裁決這些分歧不是NBA的職責。

然而，NBA不會去監控球員、雇員和球隊老闆在這些問題上該說什麼，不該說什麼。我們不能那麼做。

籃球深深紮根兩國球迷的心靈和思想，在一個國家與國家間分歧日益加深擴大的時代，我們相信體育可以成為一種凝聚人心的力量，讓我們更關注作為人類的共同之處，而不是我們之間的差異。