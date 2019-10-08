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NBA／威廉森首戰搶眼 鵜鶘教頭：防守還要加強

2019-10-08 18:01聯合報 記者劉肇育／即時報導

威廉森。 美聯社
威廉森。 美聯社
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在夏季聯賽僅出賽九分鐘就傷退後，紐奧良鵜鶘狀元郎威廉森（Zion Williamson）在今天迎接首場季前熱身賽並繳出16分7籃板3助攻3抄截的亮眼數據，對於威廉森的優異表現，鵜鶘主帥簡崔（Alvin Gentry）強調自己不會把威廉森當作詹姆斯（LeBron James）或是其他人看待，希望不要為他製造額外的壓力。

鵜鶘在今天與老鷹的熱身賽中，靠著全隊六人得分上雙的多點開花攻勢以133：109輕取老鷹，其中幾名新加入鵜鶘的球員都有不錯表現，包括狀元郎威廉森開賽就上演爆扣秀，從湖人轉來的鮑爾（Lonzo Ball）、英格倫（Brandon Ingram）則分別有9分7助攻與19分6籃板演出，助鵜鶘打出與上賽季截然不同的風格。

而鵜鶘總教練簡崔在談到威廉森的首場熱身賽表現時說：「我認為他在防守端還要下很多功夫，但這幾乎是每個剛進聯盟的年輕球員都必須要面對的問題，所以我並不擔心。」

至於威廉森從進聯盟前就不斷被拿來與湖人當家球星詹姆斯做比較，簡崔則強調，目前仍不會用這樣的標準來看待年僅19歲的威廉森，「我會保護他，不會說他是詹姆斯或是其他人的接班人。我會試著讓他親身經歷這些事情，因為你很難跟一個年僅19歲的孩子說，這就是你未來的方向，我們現在只希望不要帶給他額外的壓力。」

威廉森鵜鶘詹姆斯
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