NBA／挺莫雷 傳出ESPN名嘴沃神被網友攻擊

2019-10-08 17:50 聯合新聞網 綜合報導



傳出沃神因挺莫雷而被網友攻擊。 擷圖自沃神官方推特 分享 facebook 火箭隊總管莫雷（Daryl Morey）在推特挺港發言，再加上NBA主席席佛（Adam Silver）表達支持莫雷有行使言論自由的權利，引發中國方面的不滿，除了不少中國明星表示退NBA中國賽活動外，中央電視台也以暫停轉播NBA中國賽做為報復，整個反NBA情緒在中國發燒。然這件事也在美國引發不同論調，同為ESPN的球評「沃神」與史密斯兩人不同調，而面臨不同待遇。

美國ESPN著名名嘴「沃神」沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）因為在莫雷推特上按讚，傳出遭到網友攻擊。

「沃神」向來是以早一步得到球員的歸屬動態聞名，這次莫雷事件，據報導指出，他個人並未發出任何言論，但就是因為一個小小動作，在莫雷那則推文上按讚，結果引來有網友在他的推特留言攻擊他。ESPN及沃神對此均拒絕評論。

網友截圖「沃神」在莫雷的留言按讚。 取自網路 分享 facebook

然而另外一名ESPN名嘴史密斯(Stephen A. Smith)則是電視節目中發言批評莫雷，「這不是你莫雷可涉及的領域，火箭隊與中國20年的關係幾乎破裂了，很多人為此失去了工作，損失數以百萬計美元，就是因為你想發一句推特，拜託該長大了。」

史密斯的發言，經過中國網友翻譯內容，在微博上流傳，一時之間成為中國方面最關注的視頻，史密斯在節目中表示，「當你處在這個位置時，你的言行不只是涉及你個人感受，還涉及到火箭隊，更影響整個NBA。」