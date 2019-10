NBA／轉戰尼克首戰 莫里斯惡意犯規遭驅逐

前塞爾蒂克隊莫里斯(右)轉戰尼克隊首戰就惹麻煩,惡意犯規動作被驅逐出場。 美聯社 分享 facebook

前塞爾蒂克隊莫里斯(Marcus Morris)轉戰尼克隊首戰就惹麻煩;8日尼克隊迎戰巫師隊,第三節莫里斯進攻時,拿球砸向防守他的安德森(Justin Anderson)的頭部,被判二級惡意犯規,驅逐出場。

尼克隊在熱身賽開幕戰以104:99擊敗巫師開胡,但在第三節險些爆發衝突。莫里斯在第三節面對安德森防守時,第一次朝安德森揮肘,並未被吹犯規,不過隨後他竟直接拿球砸向安德森頭部,兩隊衝突一觸即發。

Streetball.



Marcus Morris got ejected for purposely hitting Justin Anderson in the head with the ball 😳 pic.twitter.com/mOEDsajWCH