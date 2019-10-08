NBA／轉戰尼克首戰 莫里斯惡意犯規遭驅逐

2019-10-08 14:05 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／即時報導



前塞爾蒂克隊莫里斯（右）轉戰尼克隊首戰就惹麻煩，惡意犯規動作被驅逐出場。 美聯社 分享 facebook

前塞爾蒂克隊莫里斯（Marcus Morris）轉戰尼克隊首戰就惹麻煩；8日尼克隊迎戰巫師隊，第三節莫里斯進攻時，拿球砸向防守他的安德森（Justin Anderson）的頭部，被判二級惡意犯規，驅逐出場。

尼克隊在熱身賽開幕戰以104：99擊敗巫師開胡，但在第三節險些爆發衝突。莫里斯在第三節面對安德森防守時，第一次朝安德森揮肘，並未被吹犯規，不過隨後他竟直接拿球砸向安德森頭部，兩隊衝突一觸即發。

Streetball.



Marcus Morris got ejected for purposely hitting Justin Anderson in the head with the ball 😳 pic.twitter.com/mOEDsajWCH — Bleacher Report (@BleacherReport) October 8, 2019

所幸裁判即時上前遏止，阻止兩隊衝突擴大，莫里斯也因二級惡意犯規驅逐出場，還可能被禁賽一場。

莫里斯在賽後表示，是安德森先以言語刺激，之後雙方都有言語上的交換，自己則有些過度反應，「如果是在例行賽，我絕不會做出這種行為。隊友需要我，我必須更聰明應對，做出榜樣。」

至於可能遭處禁賽，莫里斯認為熱身賽無傷大雅，「如果是例行賽，我就會在意，我不希望錯過任何一場例行賽。」