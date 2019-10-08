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NBA／威廉森首秀轟炸籃框 鵜鶘痛宰老鷹

2019-10-08 11:56聯合報 記者林宋以情／即時報導

威廉森熱身賽首秀，單場攻下16分、7籃板、3助攻、3抄截，包含多次轟炸籃框暴扣。...
威廉森熱身賽首秀，單場攻下16分、7籃板、3助攻、3抄截，包含多次轟炸籃框暴扣。 路透
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鵜鶘隊選秀狀元威廉森（Zion Williamson）今天作客老鷹隊，獻出熱身賽處女秀，開賽五分鐘內兩度轟炸籃框，炒熱全場氣氛，單場攻下16分、7籃板、3助攻、3抄截，鵜鶘隊以133：109擊敗老鷹隊開胡。

此役除了是威廉森的首秀，也是前湖人隊鮑爾（ Lonzo Ball）、射手瑞迪克（JJ Redick）首披鵜鶘戰袍出賽，首度亮相的還有老鷹隊杭特（DeAndre Hunter）、杜克射手瑞迪許（Cam Reddish），不過大多焦點仍在威廉森身上，隊友也做足面子。

開賽兩分鐘，威廉森先是持球單刀直入，用單臂爆扣揭開序幕，隨後快攻再接獲隊友助攻，雙手爆扣籃框，五分鐘內就兩度轟炸籃框，讓全場球迷嗨翻，一波14：0攻勢取得8分領先，不過老鷹楊恩（Trae Young）、連恩（Alex Len）挺身止血，回敬13：0重拾領先。

次節戰況拉鋸，不過楊恩退場後，鵜鶘隊老將瑞迪克、鮑爾攜手，超前比數，半場打完率隊取得14分領先，第3節更擴大到23分差，最終輕鬆收下勝利。

鵜鶘隊哈勒戴（Jrue Holiday）攻下全隊最高21分、3助攻，前湖人英格倫（Brandon Ingram）也有19分、6籃板進帳，威廉森的16分為全隊第三高，鮑爾9分、7助攻。老鷹隊班伯里（DeAndre Bembry）全隊最佳16分，連恩14分、3籃板，杭特10分，瑞迪許有11分、2籃板進帳。

鵜鶘威廉森老鷹
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