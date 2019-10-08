NBA／一年3100萬延長合約 羅瑞、暴龍雙贏

2019-10-08 10:51 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ／即時報導



暴龍隊33歲主控羅瑞與球隊簽下一年3100萬美元延長合約。 美聯社 分享 facebook

人在日本東京為晚間與火箭隊熱身賽備戰，暴龍隊33歲主控羅瑞（Kyle Lowry）在賽前收下球隊大禮，與球隊簽下一年3100萬美元（約台幣9.65億元）延長合約。

暴龍隊總裁尤基利（ Masai Ujiri）、總管韋伯斯特（Bobby Webster）以及羅瑞團隊，對於續留多倫多早有共識，此舉對球團和羅瑞都是雙贏。

「羅瑞在暴龍隊建立不凡的傳奇，我們一起度過高低潮。」尤基利評估羅瑞所扮演的核心角色，以及他為球團的貢獻，無疑值得這份延長合約。

羅瑞自2012年轉戰多倫多，期間五度獲選明星賽，他對季外投入自由市場興趣缺缺，也曾表明有意在此退役，續留北國對他再好不過。另一方面，對球團而言，雷納德（KawhiLeonard）離開後，勢必得留住其餘奪冠班底，保有東區競爭力，並專注在2020-21賽季的操作可能。

若加上羅瑞還沒走完的3330萬美元合約，代表他兩年將獲得6400萬美元，且同時加入聯盟頂尖控衛衛斯特布魯克（Russell Westbrook）、華克（ Kemba Walker）、沃爾（ John Wall）、柯瑞（ Stephen Curry）等人的「30-30」俱樂部（超過30歲且年薪超過3000萬美元）。