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NBA／火箭總管挺港爭議 NBA主席：支持莫雷言論自由

2019-10-08 09:26聯合報 記者林宋以情／即時報導

NBA主席席佛（Adam Silver）今天針對火箭總管莫雷（Daryl Morey）日前在社群網站表達「支持香港」有所回應，席佛表示，NBA立場始終站在莫雷一方，支持莫雷有行使言論自由的權利。

莫雷日前在推特貼文「為自由而戰，與香港同在。」挑起中國大陸的敏感神經，事件越演越烈，也讓NBA陷中、美兩方夾殺；姚明主導的中國籃協率先表明，暫停與火箭隊交流事宜，球鞋李寧、騰訊體育等陸續宣布中止合作關係，另一方面，美國多位議員則砲轟，NBA視經濟利益優於莫雷的言論自由，對此無法接受。

NBA主席席佛今天重申，NBA維持一貫支持所有人有行使言論自由的立場，「當然經濟面無疑受到影響，莫雷的推特也引發了巨大後續效應。許多媒體認為我們不挺莫雷，但事實上我們是支持他的。」

席佛表示，「作為一個價值導向的組織，我很明確地重申，莫雷行使其言論自由是被支持的。」NBA英文官方寫道，「我們了解莫雷所言嚴重傷害許多中國球迷感情，為此感到遺憾。但莫雷已澄清，他的推特並不代表火箭隊或是NBA立場，聯盟的價值一貫是支持所有人，分享他們認為重要的看法。」

事實上，過去美國南加州槍擊頻傳，NBA球隊快艇、公鹿、湖人和老鷹，以及多名球星包括詹姆斯（LeBron James），都曾穿黑衣抗議槍枝暴力，席佛也一向支持球員，為社會議題發生。

對於籃網老闆、阿里巴巴集團執行副主席蔡崇信發表長達736字的公開信，席佛表示，要維持NBA運作，他不可能滿足所有人，他同時也指出，NBA所面臨的是複雜且棘手的問題，他也接受大陸政府和企業有權對此案有所回應。

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