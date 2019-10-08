四大主力歷經世界盃洗禮 綠衫軍如何重返榮光？

今年首度擴編32隊與會的男籃世界盃對美國隊來說，無疑是國際籃球版圖上的重挫。徵招初期便陸續有聯盟大牌球星婉拒、接連退出訓練營，讓美國隊星光黯淡，最終難堪創下史上最差成績，然而主帥波波維奇(Gregg Popovich)仍相當肯定這批留到最後，為國犧牲夏天休賽季的12名美國大兵。其中，波士頓塞爾蒂克在12名正選當中，就佔了4名球員之多，也讓人不禁想起上季綠衫軍的風風雨雨。

塞爾蒂克本季除了陣容大改組之外，另外有4名球員參加世界盃，球迷也期待新球季的新陣容能有新氣象。 美聯社 分享 facebook

球隊內部反裂 凝聚力大不如前

塞爾蒂克上個球季例行賽49勝33敗，排名東區第四，季後賽第二輪以1:4輸掉字母哥領軍的公鹿。上賽季的一哥厄文(Kyrie Irving)代表球隊出賽67場，場均23.8分6.9助攻5籃板，團隊戰績上還有一定競爭力，打到東區第二輪止步。但球隊的氣氛明顯不如2018賽季當厄文缺陣，在季後賽幾乎靠著六人輪換，那種將士用命，一路血戰到東區冠軍賽的那種團結向心力。

球隊上季出現內部紛擾，彼此間互有心結，其中厄文無心長留波士頓，以及公開言論等等，早讓內部出現反對聲浪，加上史蒂文斯教練用人時間調配上的安排，鋒線有愛將海瓦德(Gordon Hayward)、布朗(Jaylen Brown)、泰托姆(Jayson Tatum)等著競爭時間，地位，每個人都想打出身價。 替補後衛洛齊爾(Terry Rozier)更是放話、爆料內部秘辛，對於球隊的茶壺風暴絲毫不假掩飾，對於自己在陣中的定位也是相當不滿。隊內分裂成各個小派系，全體自然無凝聚力。綠衫軍在今年夏天歷經大改組。

厄文(左)和洛齊爾(右)在上季貌合神離，兩人彼此不滿，同時離開或許對球隊來說也是好事。 歐新社資料照片 分享 facebook

新陣容內線戰力堪憂 經驗下滑

面對新賽季，沒有兩大門面厄文、霍福特(Al Horford)，也沒有不滿要當替補厄文角色的洛齊爾，也沒有謠傳也頗會惹事的莫里斯(Marcus Morris)。但相對的在陣容年輕化的同時、經驗值卻也直線下滑。現今名單當中的內線輪替在新球季將遭受嚴峻考驗，少了霍福特的居中策應與優異的球賽解讀能力，綠衫軍痛失這幾年倚賴的內線唯一選項。

雖然康特(Enes Kanter)拼命三郎型的打法在替拓荒者打季後賽時讓球迷們動容，不過本質上他的防守能力，與傳球智慧與霍福特還是有不小段的差距存在。此外，拜恩斯(Aron Baynes)也離隊，讓球隊除了培養年輕球員外，沒人能替補康特的角色，綠衫軍鞏固中樞的防守戰力令人擔憂。

康特(右)上季在拓荒者拚勁十足，但本季來到塞爾蒂克後支援更少，他恐怕很難打出像霍福特一樣的水準。 美聯社 分享 facebook

世界盃吸收經驗值 回到母隊能否帶來幫助？

經歷今年世界盃的慘痛教訓，相信對於站在第一線被砲轟的華克(Kemba Walker)、布朗、史馬特(Marcus Smart)，還有世界盃受傷的泰托姆皆是印象深刻的一趟旅程。藉由國際賽場看見在NBA生態中看不見的盲點、自身球技缺陷，抑或是心理素質的鍛鍊，世界盃的附加價值應當要讓這四人再回到母隊當中，對於自主訓練的加強，以及彼此間怎麼合作搭配，創造球隊最大效益有另一番更深的體悟。

當泰托姆都已被當成球隊前兩大戰將在培養的同時，布朗當然也會心急於證明自己，而有不滿上場時間等等傳聞甚囂塵上。

然而今年世界盃隊布朗來說收穫良多，因為泰托姆受傷而把握住更多的出賽時間，重要的是他的心態調整也相當正面。眾所皆知，美國隊的內線強度不夠、整體速度又太慢，多數時間美國隊為了打出快速攻防轉換，啟用一大四小，這讓布朗6尺7吋的身高也得幫忙扛內線，他也對於多種角色適應得不錯。

波波維奇就稱讚布朗這樣的鋒線身材，卻願意賣力去扛內線苦工的髒活，無疑是個心態強壯的球員。而布朗則認為不會把自己定位在哪個位置，他就是上了場，做好教練指派的任務，他是個球員就應該盡力去做。在闖進八強隊陣法國之前，布朗過去三場已超過五成命中率，摘下平均13分6.3籃板，在國際賽中是相當不錯且實用的成績。希望布朗能把今夏身為美國隊員這種成熟的心態，以及在球場上滲透防線的侵略性，給帶回綠衫軍，而不是像上季一樣彼此間各有沒說開的心結。

布朗(右)在世界盃中可以看出心態變得更為成熟，願意去扛一些苦力工作，這對塞爾蒂克也會有很大的幫助。 歐新社資料照片 分享 facebook

至於世界盃被認為是掛牌美國頭號球星的華克，也必須體認到自己再碰上高大球員針對性防守，或者是包夾之後，由於身材的受限會讓他的傳球視野與空間都遭受極大影響。來到塞爾蒂克，華克無疑會像在黃蜂一樣擁有無限的持球與開火權，但他必須學習提早一拍觀察到隊友的位置，才有逮到分球的時機，也不至於讓自己落入防守陷阱。

而在進攻方面，他的左右晃人與第一步突破爆發力很快沒有錯，但往往遇上內線高大的防守或是身體對抗，他的命中率就會大幅下滑。除了這招，華克得提升帶一步跳投的穩定性，在美國隊球賽中，華克錯失滿多這樣的機會，或是不敢出手，這回到母隊是必定要加強的課題。

華克(中)在黃蜂時是球隊的攻擊核心，但轉隊到塞爾蒂克之後將搭配更多得分好手，進攻模式必須及早調整。 美聯社 分享 facebook

至於有點小型進攻萬花筒的泰托姆很可惜因為受傷，世界盃之旅在打完和土耳其的經典戰役後，就沒甚麼記憶點了。生涯第二個賽季他的投籃跟三分球命中率，雖然分別還有45%、37%，但是比起新人年優秀的47.5%及43%確實在進攻把握度上是下滑的，穩定性是多樣的進攻手段當中務必找到的平衡點。

此外，他場均能拉下6籃板2.1助攻，他的未來課題是，現階段他的角色比起布朗、海瓦德更是球隊核心二當家，要學習利用本身吸引防守的能力去創造隊友機會，這是每個要邁向球星之路上必經的旅程。

還有以防守為主的史馬特，積極、激情、死纏爛打是他打球最大特色，球隊需要他這樣的氛圍去感染每個隊友，凝聚團隊，榮膺美國共同隊長的他，在世界盃賽事中，雖然數據上沒有太搶眼的表現，但是一直在鼓舞隊友、帶動氣氛，而這也是上季內部烏煙瘴氣的綠衫軍所盼望著的休息室精神領袖。

球隊的內部風波該如何整頓，無疑是這支傳統強權現在所面臨的最大難題。新陣容、新氣象搭配成效如何，很快，開季就將見真章。

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