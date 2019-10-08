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熱身賽慘輸湖人一葉知秋 勇士代誌大條了

2019-10-08 07:00特約記者李亦伸

雖然只打完一場「意義不大，內容不多，參考價值有限」季前熱身賽，但連續五年打進總冠軍賽，摘下三座NBA總冠軍的金州勇士，在101：123輸給湖人熱身賽遇上的問題和困境，卻可以寫成一本書。

全新的湖人真的有夠恐怖，詹姆斯(左)和戴維斯(右)聯手把勇士電爆。 美聯社
全新的湖人真的有夠恐怖，詹姆斯(左)和戴維斯(右)聯手把勇士電爆。 美聯社
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新賽季幾乎可以確定，勇士將由柯瑞(Stephen Curry)一人獨立帶隊，這是勇士和柯瑞全新局面。湯普森(Klay Thompson)預估要到明年三月才可能健康歸隊，被視為柯瑞兩大核心幫手前鋒格林(Draymond Green)和後衛羅素(D’Angelo Russell)，在球星光環和攻防檔次上，很明顯依舊只能扮演重要角色球員，他們很難有場場穩定輸出球星能力。

如果柯瑞打不開局面和手感，帶動團隊和戰術，勇士很難依靠格林和羅素持續性超人表演帶領球隊前進。熱身賽一戰，打出勇士現在和未來許多問題和需要解決的困境。

柯瑞(左)上場18分鐘攻下18分，但三分球僅5投1中，在湯普森缺陣的情況下，他要...
柯瑞(左)上場18分鐘攻下18分，但三分球僅5投1中，在湯普森缺陣的情況下，他要想辦法找出打開局面和維持手感的方法。 美聯社
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1、格林已經不能再像前五年那樣打球，他必須要展現更出色、更多樣進攻技藝和手段，不只是戰術策應、傳球和防守。很明顯格林的投籃、三分球還是有一搭沒一搭，他的防守和策應、傳球，熱身賽面對湖人幾乎被全面摧毀。格林必須要打出2015-16年賽季場均14分上下的表現，在進攻端幫助柯瑞和勇士解套，否則會累死柯瑞。

勇士前鋒格林(右)在熱身賽碰上強敵戴維斯(左)，不但一分都得不到，還很快吞下4次...
勇士前鋒格林(右)在熱身賽碰上強敵戴維斯(左)，不但一分都得不到，還很快吞下4次犯規。 美聯社
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2、我從來沒有把羅素列入「球星」這一檔次，即使他入選全明星，即使他上季打出21分+6助攻驚人數據。但一切仍需要觀察。羅素依舊有很多潛能可以挖掘，他需要學會打無球、接球就投和空手跑動，他必須學會在柯瑞身旁如何打球，融入比賽，並且展現更好更穩定外線投籃水平。羅素的勇士賽季將充滿各種變數和起伏。

羅素(左)雖然很有潛力，但離杜蘭特那樣的水平還差好一段距離，勇士需要他今年球季能...
羅素(左)雖然很有潛力，但離杜蘭特那樣的水平還差好一段距離，勇士需要他今年球季能快速成長。 美聯社
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3、勇士當然也有值得期待的人。菜鳥射手普爾(Ordan Poole)將會進入主要輪換，他有一手漂亮外線投射能力，NBA四年級208公分大前鋒克里斯(Marquese Chriss)證明他擁有樂透區選秀實力，他有機會進入勇士輪換，在內線扮演更重要角色。

克里斯在NBA起伏浪盪三年，他將會迎接生涯最重要的契機和轉變，勇士體系和機會將會助他成長為更棒的NBA球員。

4、勇士需要重點培養的還是兩名中生代鋒衛柏克斯(Alec Burks)和羅賓森(Glenn Robinson三世)，這兩名198公分鋒搖擺人都不是菜鳥，也都有一些NBA經驗，他們需要成長，扮演李文斯頓(Shaun Livingston)和伊古達拉(Andre Iguodala)角色，成為勇士板凳最主要攻防能量，展現防守和運動能力，這是勇士最需要即戰力。這一切都源自柯瑞超人發揮和帶動能力，勇士想要建立全新體系，柯瑞幾乎沒有失常和失準、傷停空間。

5、湖人在進攻端，內線完全轟死勇士，勇士的鋒線和內線幾乎被湖人完爆，這是重大「警訊」。今年勇士是一支全新球隊，全新球隊需要時間和耐心去建立默契、防守、團隊，精準解讀比賽。因此防守還是勇士教練柯爾(Steve Kerr)必須要建立起來的第一要求，勇士球員也必須在兩大主力內線大前鋒魯尼(Kevon Looney)和中鋒史坦(Willie Cauley-Stein)健康歸隊之前，有效保護禁區和籃板球，為勇士建立防守體系，增加反擊機會和快攻。

勇士前鋒克里斯(右)只打了不到14分鐘就6犯畢業，勇士的禁區防線看來會是很大的問...
勇士前鋒克里斯(右)只打了不到14分鐘就6犯畢業，勇士的禁區防線看來會是很大的問題。 美聯社
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勇士開季兩個月將會非常辛苦，他們有太多問題和體系、防守需要解決，但他們會漸入佳境。

勇士湖人柯瑞格林

特約記者李亦伸

李亦伸
前民生報、聯合報體育記者
緯來體育台球評
運動內幕網站創辦人
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