NBA／母親是籃球啟蒙 巫師比爾挺WNBA球員爭取薪資

2019-10-07 14:52 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



母親是籃球生涯啟蒙，巫師隊比爾（Bradley Beal）從小和母親學打籃球，從跳投到各種籃球知識技巧，在他看來籃球就是籃球，沒有男性、女性之分，自己更是WNBA華盛頓神秘隊（Washington Mystics）的球迷，力挺WNBA明星球員該獲得應有的報酬。

比爾近日在《運動員論壇》（The Players Tribune）發表文章，從自己的籃球生涯起點說起。異於多數球員，比爾的籃球之路是受母親啟發，他的母親打過大學籃球隊，隨後擔任教練，比爾因此耳濡目染。

「我是如何學習跳投？媽媽比爾教我的。」比爾表示，母親對他籃球要求程度，甚至在家中隨處可見寫滿籃球技巧的便利貼，無論是衣櫃還是電視、浴室，也與母親一起觀賞WNBA。

時至今日，比爾仍認為他的籃球知識全來自母親，「我不只和母親看NBA，也從史渥普絲（Sheryl Swoopes ）、萊絲麗（Lisa Leslie）身上學習技巧。」當他被華盛頓挑中後，他成為神秘隊球迷。

但當神秘隊交易到兩度MVP多恩（Elena Delle Donne），比爾說，「對我這種球迷而言，多恩是我們等待已久的最後一塊拼圖，代表我們將成為各隊的麻煩。她是偉大的傳奇之一。」

多恩本季成為WNBA史上首位「180俱樂部」（投籃命中率至少五成，三分命中率至少四成，罰球至少九成）成員，並率隊挺進總冠軍賽，她G2一度因椎間盤突出傷退，但G3復出，率隊擊敗康乃狄克太陽聽牌。

比爾話鋒一轉，表示當所有人都在嫌WNBA爭取年薪3000萬，他們追求的不過是更平等的收益分配（BRI），「NBA球員可以分到聯盟的五成，而WNBA只有兩成五，追求平等就是貪心嗎？」

比爾認為女性運動員值得她們應有的報酬，無論是球隊去年找來的助教托莉芙（Kristi Toliver）、或者WNBA球員，「我因為托莉芙變成更強的球員。所有人都說這是球員賦權時代，也意味著讓所有球員，不只是NBA球員爭取權益。」