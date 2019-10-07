NBA／火箭總管挺港事件 哈登向中國球迷道歉

2019-10-07 16:29 中央社 東京7日綜合外電報導



火箭總管挺港事件延燒，逼得球隊一哥哈登今天也跳出來向中國球迷道歉。 美聯社 分享 facebook

休士頓火箭總經理莫雷（Daryl Morey）日前一則聲援香港反送中的推文引發軒然大波，火箭的轉播與贊助面臨中國市場的封殺，逼得球隊一哥哈登今天也跳出來向中國球迷道歉。

法新社報導，莫雷4日貼文寫上「FIGHT FOR FREEDOM」（爭取自由）、「STAND WITHHONG KONG」（挺香港）等字眼引發中國球迷激烈反彈後，火箭就一直處於風險管控模式。莫雷的挺港貼文後來刪除，但中國的官方轉播單位表示將封殺轉播火箭的比賽，贊助商也揚言終止合作。

爭議在中國延燒後，美國國內的評論人員與政治人物則批評聯盟向北京卑躬屈膝。

火箭本週將在東京舉行兩場海外熱身賽，正隨隊在東京備戰的哈登（James Harden）也刻意與風波保持距離。

哈登站在新戰友衛斯布魯克（Russell Westbrook）一旁說：「我們道歉，我們愛中國（We love China）。」

「我們都愛到中國比賽，咱倆都是，我們一年到中國打個一、兩次，他們都給予我們最大支持，所以我們很感謝他們。」

莫雷今早也試圖為自己惹出的爭議善後，他在東京發推文說：「我沒想到我的推文會冒犯火箭球迷和我在中國的朋友。我只是想根據對一種複雜事件的詮釋，表達一個想法。推文之後，我有很多機會聆聽和思考其他觀點。」

「我總是感謝中國球迷和贊助者重要的支持，我也希望那些感覺不舒服的人知道，冒犯或誤解並非我的本意。」