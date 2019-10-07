親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MLB
棒球
NBA
籃球
台將征戰日職
棒協賽事特報
綜合
路跑

林鶴明反酸柯文哲：當年面對MG149 好像沒人能笑一笑就好

運動筆記Nike Oregon Project的禁藥風雲-左旋肉鹼(L-Carnitine)魔力在哪裡?【運動傷害退散】冰敷？熱敷？到底怎麼用？判斷小撇步，讓你不再一個頭兩個大
健行筆記造橋/鄭漢步道清水/鰲峰山步道
NBA賽事懶人包 (10月7日)今日五大好球 (10月7日)

NBA／火箭總管挺港事件 哈登向中國球迷道歉

2019-10-07 16:29中央社 東京7日綜合外電報導

火箭總管挺港事件延燒，逼得球隊一哥哈登今天也跳出來向中國球迷道歉。 美聯社
火箭總管挺港事件延燒，逼得球隊一哥哈登今天也跳出來向中國球迷道歉。 美聯社
分享

休士頓火箭總經理莫雷（Daryl Morey）日前一則聲援香港反送中的推文引發軒然大波，火箭的轉播與贊助面臨中國市場的封殺，逼得球隊一哥哈登今天也跳出來向中國球迷道歉。

法新社報導，莫雷4日貼文寫上「FIGHT FOR FREEDOM」（爭取自由）、「STAND WITHHONG KONG」（挺香港）等字眼引發中國球迷激烈反彈後，火箭就一直處於風險管控模式。莫雷的挺港貼文後來刪除，但中國的官方轉播單位表示將封殺轉播火箭的比賽，贊助商也揚言終止合作。

爭議在中國延燒後，美國國內的評論人員與政治人物則批評聯盟向北京卑躬屈膝。

火箭本週將在東京舉行兩場海外熱身賽，正隨隊在東京備戰的哈登（James Harden）也刻意與風波保持距離。

哈登站在新戰友衛斯布魯克（Russell Westbrook）一旁說：「我們道歉，我們愛中國（We love China）。」

「我們都愛到中國比賽，咱倆都是，我們一年到中國打個一、兩次，他們都給予我們最大支持，所以我們很感謝他們。」

莫雷今早也試圖為自己惹出的爭議善後，他在東京發推文說：「我沒想到我的推文會冒犯火箭球迷和我在中國的朋友。我只是想根據對一種複雜事件的詮釋，表達一個想法。推文之後，我有很多機會聆聽和思考其他觀點。」

「我總是感謝中國球迷和贊助者重要的支持，我也希望那些感覺不舒服的人知道，冒犯或誤解並非我的本意。」

哈登Russell WestbrookJames Harden
【橘世代全新上線】台灣最潮阿嬤／林莊月里：人生就該好好玩！

相關新聞

NBA／聯盟切割火箭總管 美議員砲轟無恥

2019-10-07 16:21

NBA／火箭隊總管挺港遭封殺 官方發聲明切割

2019-10-07 13:26

NBA／戴維斯首秀搶眼 詹姆斯：他是怪物

2019-10-07 11:01

NBA／母親是籃球啟蒙 巫師比爾挺WNBA球員爭薪資

2019-10-07 14:52

NBA／海瓦德重返巔峰？ 安吉忙踩煞車憂期待失控

2019-10-07 14:15

NBA／宣布罹患罕病2個月 前騎士主帥辭別球隊

2019-10-07 13:02

NBA／鵜鶘公開練習 威廉森秀暴扣滿足破萬球迷

2019-10-07 12:30

NBA／鄧肯穿西裝開始助教人生 羅賓森：挺帥氣

2019-10-07 11:35

NBA／泰托姆20分領銜 綠衫軍逆轉勝黃蜂

2019-10-07 10:49

NBA／雷納德首度全程訓練 傳有機會熱身賽亮相

2019-10-06 17:30

NBA／香港反送中敏感？ 火箭老闆：避談政治

2019-10-06 16:19

NBA／火箭總管挺港 中批「不能吃中國還罵中國」

2019-10-06 16:18

NBA／火箭總管挺港 中國籃球協會：暫停與火箭合作

2019-10-06 15:44

NBA／新球鞋合約曝光 庫茲瑪代言費超過本薪

2019-10-06 15:05

NBA／讚改變籃球樣貌 皮朋：不會有下個柯瑞

2019-10-06 14:52

NBA／叫價5年1億7千萬美元 席亞康盼暴龍開頂薪

2019-10-06 14:40

NBA／新主場拚30呎遠射 柯瑞：讓大家嗨起來

2019-10-06 14:15

NBA／AD湖人首秀揚威 魔術強森：其他隊當心

2019-10-06 13:20

NBA／詹皇、AD合體首秀 湖人熱身賽痛宰勇士

2019-10-06 11:21

輪胎跟籃球有什麼關係？ NBA球衣贊助的故事

2019-10-03 07:00

自由市場評比 誰是輸家誰是贏家？(西區篇)

2019-10-01 11:40

史上50大球星排第10 柯瑞真有這麼神？

2019-10-01 07:00

杜蘭特報銷又傷厄文 籃網得避免巨頭噩夢重演

2019-09-27 07:00

自由市場評比 誰是輸家誰是贏家？(東區篇)

2019-09-26 16:26

三巨頭獨霸退流行？NBA雙核心爭冠現正當道中

2019-09-26 07:00

球哥家18歲小弟三球 真有選秀狀元資質？

2019-09-26 07:00

J博士非真博士 真博士歐尼爾也沒博士論文？

2019-09-26 07:00

最瘋狂的夏天過去 論領銜洛城雙雄成敗

2019-09-25 12:38

從獨行俠簽下馬場雄大 看中國籃球罩門

2019-09-20 07:00

獨行俠國際軍團 新賽季會有多大驚奇？

2019-09-17 07:00
看更多

熱門文章

NBA／鄧肯穿西裝開始助教人生 羅賓森：挺帥氣

2019-10-07 11:35

中職／兄弟逆境翻身啟示 棒球不是沒誰就不能打

2019-10-07 07:00

NBA／戴維斯首秀搶眼 詹姆斯：他是怪物

2019-10-07 11:01

NBA／火箭隊總管挺港遭封殺 官方發聲明切割

2019-10-07 13:26

MLB／季後賽超兩極 美聯拚橫掃、國聯陷僵局

2019-10-06 17:14

MLB／被雙塞揚熱門賞23K 光芒晉級機率剩1成

2019-10-06 17:11

足球／被爆料婚禮前要離婚 陳柏良：因個性差異

2019-10-06 17:13

2019 MLB季後賽賽程表&最新戰況

2019-10-07 11:50

MLB／國民先發當牛棚踢鐵板 道奇單局7分聽牌

2019-10-07 11:49

克蕭、簡森台柱威力不再 道奇爭冠有隱憂

2019-10-07 07:00

MLB／在整記者嗎？ 葛蘭基43字省話回答8問題

2019-10-07 09:25

日職／史上唯一400勝投手 金田正一病逝

2019-10-06 20:19

MLB／勇士9上反撲3分 踢館紅雀獲聽牌優勢

2019-10-07 08:53

MLB／光芒2連敗無退路 要靠世界大賽英雄翻身

2019-10-06 19:18

中職／中信峮峮化身一日店長：保持身材祕訣是運動

2019-10-06 20:43

NBA／泰托姆20分領銜 綠衫軍逆轉勝黃蜂

2019-10-07 10:49

田徑世錦賽／標槍第10作收 鄭兆村難掩失望

2019-10-07 09:17

MLB／柯爾神鬼K功 太空人教頭：不可思議

2019-10-07 00:54

日職／為夥伴最終戰而拚 猛虎驚奇炒熱季後賽

2019-10-07 07:00

MLB／代打擊垮國民柯賓 道奇教頭早有準備

2019-10-07 12:49

NBA／海瓦德重返巔峰？ 安吉忙踩煞車憂期待失控

2019-10-07 14:15

亞錦賽／強碰季後賽 中華隊黃金三游成形靠好運

2019-10-07 08:29

MLB／延後一天先發多休息 薛則：可以貢獻更多

2019-10-07 08:15

中職／史上第2次破500轟 猿隊165轟隊史新高

2019-10-06 18:56

MLB／背水一戰對決前隊友 摩頓：太空人沒秘密

2019-10-07 11:23

NBA／宣布罹患罕病2個月 前騎士主帥辭別球隊

2019-10-07 13:02

MLB／賈吉挺塞佛里諾先發G3：他是我們的王牌

2019-10-07 10:06

田徑世錦賽／男子400接力 日本破亞洲紀錄

2019-10-07 00:54

全運會／桌球神童3金1銀！粉絲暴動了

2019-10-07 00:54

NBA／鵜鶘公開練習 威廉森秀暴扣滿足破萬球迷

2019-10-07 12:30

MLB／火力壓倒雙城 賈吉：我們引擎全開

2019-10-07 11:04

黑豹旗／抽中上上籤無用 松山工農首戰拚「大魔王」

2019-10-06 18:07

中職／生涯出現危機？林煜清、林克謙語帶玄機

2019-10-07 16:10

日職／乙坂智再見轟擊沉阪神 橫濱驚險保生機

2019-10-06 17:21

MLB／腦震盪錯過9月擴編 林子偉：很想哭

2019-10-07 16:02

黑豹旗／抽中平鎮很榮幸 治平想看李晨薰表現

2019-10-06 19:13

日職／季後賽登板 宋家豪連日未失分

2019-10-07 00:54

寶礦力水得路跑 網紅滴妹領跑4公里組

2019-10-06 17:07

黑豹旗／破紀錄208隊參賽 10月26日點燃戰火

2019-10-06 17:25

日本網賽／約克維奇整周一盤未失 首度參賽就奪冠

2019-10-06 19:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top