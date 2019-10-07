NBA／戴維斯首秀搶眼 詹姆斯：他是怪物

2019-10-07 11:01 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



談戴維斯首戰表現，詹皇直呼他的表現如同怪物。 美聯社 分享 facebook

首披紫金戰袍，湖人隊「一眉」戴維斯（Anthony Davis）昨日首戰只打兩節，出賽18分鐘繳高效率「雙十」22分、10籃板表現，幫助湖人隊123：101輕取勇士隊，讓詹姆斯（LeBron James）讚不絕口，直呼他的表現如同怪物。

戴維斯、詹姆斯合體首秀沒讓球迷失望，戴維斯首節一人獨拿17分，率湖人隊早早拉開雙位數差距，輕鬆開胡。除了前湖人總裁魔術強森（Magic Johnson）對他表現驚艷，要其他球隊當心，詹姆斯也頻點頭，

「AD就是AD。」詹姆斯表示，戴維斯從開賽就展現積極性，無論是進攻端得分攻勢，或是籃板能力，都讓湖人隊占得優勢。

詹姆斯賽後在IG上，以「怪物」形容戴維斯的首戰表現，「戴維斯光是半場就有五次爆扣演出，防守端也不斷和隊友作溝通，他擁有高球商，這對他而言無疑是好的開始。」

主帥佛蓋爾（Frank Vogel）也異口同聲，「他簡直就是怪物，當陣中有了他，你很難讓攻勢慢下來，對他新球季的表現，我拭目以待，相信粉絲們也是。」

詹姆斯此役攻下15分，坦言賽前是又期待又害怕，「老實說我賽前還有些緊張，能夠重返球場，再度和隊友並肩作戰感覺很棒，我甚至沒把這場當作熱身賽，相信其他人也是，將此視為正式比賽，盼全隊能夠從中一起進步。」