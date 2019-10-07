NBA／泰托姆20分領銜 綠衫軍逆轉勝黃蜂

2019-10-07 10:49 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



塞爾蒂克與黃蜂隊本季首場熱身賽，7日在波士頓TD花園球場點燃戰火。綠衫軍主控華克（Kemba Walker）對上前東家黃蜂攻下12分、4助攻，泰托姆（Jayson Tatum）則繳全場最佳20分、4籃板，率隊107：106險勝黃蜂。

塞爾蒂克今夏厄文（Kyrie Irving）、霍福特（Al Horford）相繼離開，找來華克與土耳其中鋒康特（Enes Kanter），搭檔海瓦德（Gordon Hayward）、布朗（Jaylen Brown）盼迎來新氣象，熱身賽首戰檢視今夏訓練成果。

洛齊爾（Terry Rozier）則首披黃蜂戰袍，首戰待了四年的前東家，開塞攜手貝肯（Dwayne Bacon）、塞勒（Cody Zeller），半場取得5分領先，易籃後更一度將差距擴大至雙位數，華克先是三分球止血，泰托姆也跳出，連投帶罰攻下7分，與內線康特吹起反攻號角，回敬16：2攻勢，將比分追到僅1分差。

決勝節綠衫軍板凳佛爾（Tacko Fall）、後衛沃納梅克（Brad Wanamaker）殺出連續得分建功，將比數一舉超前，並一度取得9分領先，黃蜂在最後1分鐘追到兩分差，但綠衫軍把握4罰中3，黃蜂隊西蒙斯（Kobi Simmons）鐘響前飆進三分球進算，最終綠衫軍以1分險勝帶走勝利。

此役康特並未先發，攻下11分、4籃板，海瓦德挹注9分、3籃板、3助攻，黃蜂隊替補華盛頓（PJ Washington）攻下全隊最佳16分、7籃板，洛齊爾9分、9助攻、4籃板。