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NBA／香港反送中敏感？ 火箭老闆：避談政治

2019-10-06 16:19聯合報 記者林宋以情╱即時報導

美聯社
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有別於土耳其中鋒康特（Enes Kanter）才說捍衛人權比籃球還重要，火箭隊老闆費爾提塔（Tilman Fertitta）倒不這麼認為。火箭總管莫雷（Daryl Morey）日前在推特貼出「支持香港」圖片，今日火速刪文外，老闆費爾提塔更急滅火，表示總管言論不代表火箭立場，火箭隊不談政治。

香港「反送中」示威抗議行動越演越烈，火箭總管莫雷，日前在推特貼出「支持香港」圖片，圖中寫著「為自由而戰。與香港同在。」不過隨後即刪文。

莫雷推特截圖

截圖自推特
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火箭老闆費爾提塔表示，他感到有必要向大眾澄清，火箭隊不會表明任何政治立場，並在推特滅火，「莫雷發言不代表火箭隊立場，球隊目前在東京，是為了幫助NBA在國際拓展曝光，而非政治團體。」

火箭老闆推特緊急聲明滅火

截圖自推特
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火箭隊過去曾延攬多名中國大陸球星，包括「移動長城」姚明林書豪也曾披過火箭隊戰袍。

費爾提塔表示，「我擁有聯盟最棒的經理，我們彼此契合。但我們受到強烈的反對聲浪，因此我希望澄清，球團絕對不會有任何政治立場，我們是來打球的，而無意得罪任何人。」

火箭隊日前抵達日本，將在10月8日、10日，於東京奧運場館埼玉體育館與多倫多暴龍隊進行兩場海外熱身賽。

姚明Enes Kanter林書豪
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