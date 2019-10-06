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NBA／詹皇、AD合體首秀 湖人熱身賽痛宰勇士

2019-10-06 11:21聯合報 記者林宋以情╱即時報導

眾所矚目的湖人、勇士熱身賽首戰，也是詹皇與戴維斯首度合體。 路透
眾所矚目的湖人、勇士熱身賽首戰，也是詹皇與戴維斯首度合體。 路透
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眾所矚目的湖人勇士熱身賽首戰，今天於勇士全新主場大通中心球館（Chase Center）登場，戴維斯（Anthony Davis）攻下全場最佳22分、10籃板，詹姆斯（ LeBron James）挹注15分，強壓還在適應新陣容的勇士隊，終場123：101熱身賽開胡。

星光熠熠的湖人隊，此役主帥佛蓋爾（Frank Vogel）讓詹姆斯打控球，搭配格林（Danny Green）、麥基（ JaVale McGee ）、布萊德利（Avery Bradley）以及戴維斯，開賽就有不錯發揮，首節光是戴維斯一人就獨拿17分，取得13分領先。

披上湖人戰袍首秀，戴維斯三度轟炸籃框，包括自詹姆斯手中接獲助攻，並和控衛朗多（Rajon Rondo）上演空中接力，帶著7分領先進入下半場。易籃後雙方都讓先發主力退場，以二線球員應戰，第三節湖人擴大至20分差，輕鬆帶走勝利。

奪冠班底解體的勇士隊，在杜蘭特（Kevin Durant）、伊古達拉（Andre Iguodala）相繼離開，射手湯普森（Klay Thompson）又因傷缺陣情況下，面臨陣痛期。

「浪花兄弟」二缺一，讓勇士隊此役三分線欲振乏力，柯瑞全場五投僅中一，命中率僅兩成六，攻下18分、3籃板，格林得分掛蛋另有7籃板、4助攻。

湖人隊全隊共六人得分上雙，麥基貢獻10分、13籃板，今夏改頭換面的哈沃德（Dwight Howard）也有9分、9籃板進帳。

勇士湖人戴維斯
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