NBA／簽下傳奇後衛之子 湖人開季名單競爭激烈

2019-10-05 11:46 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



雖然球隊核心陣容已大致底定，但洛杉磯湖人的15人開季名單競爭仍是相當激烈，今天傳出湖人釋出小前鋒卡洛林（Jordan Caroline），並簽下傳奇後衛約翰．史塔克頓（John Stockton）之子大衛．史塔克頓（David Stockton），讓球隊名單仍維持在20人。

與父親一樣畢業於NCAA一級名校岡薩加的大衛．史塔克頓，父親史塔克頓不僅是NBA歷史助攻、抄截紀錄保持人，還曾10度入選明星賽，並在退休後入選籃球名堂。

反觀大衛．史塔克頓的籃球之路卻走得並不順遂，在2014年投入NBA選秀以落選收場後，他在發展聯盟選秀會上於第三輪中選後被交易到雷諾大角羊隊，在隔年二月獲得國王青睞與他簽下10天短約，如願登上NBA舞台，不過他僅獲得三場出賽機會，留下平均2.7分3助攻的數據。

去年三月大衛．史塔克頓也獲得父親的前東家爵士與他簽下10天合約，這次他則是一路留到賽季結束，不但打了三場例行賽，還在季後賽出賽兩場，上賽季他則是在德國討生活。

而這次湖人為了簽下大衛．史塔克頓，則是釋出了前鋒卡洛林，雖然身材與父親一樣並不突出，但大衛．史塔克頓過去在發展聯盟平均每場比賽能貢獻18分7.1助攻，生涯三分球命中率也有3成82，這也將成為他競爭湖人開季名單的最大本錢。