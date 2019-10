NBA／籃網雙星皆缺陣 普林斯轟22分退巴西勁旅

籃網全新主場灰色地板亮相。 擷圖自OfficalDSD推特 分享 facebook 布魯克林籃網今天在季前熱身賽遭遇巴西勁旅弗蘭卡(Franca)籃球俱樂部,雖然兩大球星杜蘭特(Kevin Durant)與厄文(Kyrie Irving)都未出賽,但仍靠著今夏交易來的普林斯(Taurean Prince)拿下全隊最高的22分,以137:89大勝對手。

籃網今年季後大手筆補強,不僅交易來杜蘭特與普林斯,還簽下了厄文、喬丹(DeAndre Jordan)與錢德勒(Wilson Chandler)等球員,加上阿里巴巴集團副主席蔡崇信正式取得百分之百經營權,新賽季將呈現全新氣象。

在今天的首場熱身賽中,雖然賽季提前報銷的杜蘭特與面部受傷的厄文都未登場,但籃網仍靠著多點開花的攻勢,在上半場就取得21分領先優勢,最終籃網全隊八人得分上雙,以48分大勝對手。

在結束這場比賽後,籃網緊接著將飛往中國大陸與湖人進行兩場海外熱身賽,回到美國後則僅剩下一場與暴龍的比賽,總教練亞特金森表示,在熱身賽場次不多的情況下,球隊確實要把握機會盡快磨合新陣容,「我們必須加快步調,每個球員都將會獲得上時間,甚至會比你認為的主陣容打得更多。」

談到接下來的兩場大陸熱身賽時,亞特金森也透露杜蘭特將不會隨行,不過因為面部骨折列入逐日觀察名單的厄文將有望登場,至於今天表現亮眼的普林斯,也將繼續扛起先發重任,「普林斯就像是一個已經在這邊待很久的球員,我從他在亞特蘭大時就很喜歡他,他是一個很棒的團隊球員,我也很喜歡他的體能條件,還能防守一到四號球員。」

