NBA／籃網雙星皆缺陣 普林斯轟22分退巴西勁旅

2019-10-05 11:15 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



籃網全新主場灰色地板亮相。 擷圖自OfficalDSD推特 分享 facebook 布魯克林籃網今天在季前熱身賽遭遇巴西勁旅弗蘭卡（Franca）籃球俱樂部，雖然兩大球星杜蘭特（Kevin Durant）與厄文（Kyrie Irving）都未出賽，但仍靠著今夏交易來的普林斯（Taurean Prince）拿下全隊最高的22分，以137：89大勝對手。

籃網今年季後大手筆補強，不僅交易來杜蘭特與普林斯，還簽下了厄文、喬丹（DeAndre Jordan）與錢德勒（Wilson Chandler）等球員，加上阿里巴巴集團副主席蔡崇信正式取得百分之百經營權，新賽季將呈現全新氣象。

在今天的首場熱身賽中，雖然賽季提前報銷的杜蘭特與面部受傷的厄文都未登場，但籃網仍靠著多點開花的攻勢，在上半場就取得21分領先優勢，最終籃網全隊八人得分上雙，以48分大勝對手。

在結束這場比賽後，籃網緊接著將飛往中國大陸與湖人進行兩場海外熱身賽，回到美國後則僅剩下一場與暴龍的比賽，總教練亞特金森表示，在熱身賽場次不多的情況下，球隊確實要把握機會盡快磨合新陣容，「我們必須加快步調，每個球員都將會獲得上時間，甚至會比你認為的主陣容打得更多。」

談到接下來的兩場大陸熱身賽時，亞特金森也透露杜蘭特將不會隨行，不過因為面部骨折列入逐日觀察名單的厄文將有望登場，至於今天表現亮眼的普林斯，也將繼續扛起先發重任，「普林斯就像是一個已經在這邊待很久的球員，我從他在亞特蘭大時就很喜歡他，他是一個很棒的團隊球員，我也很喜歡他的體能條件，還能防守一到四號球員。」