NBA／缺乏熟悉感成挑戰 勇士熱身首戰湖人驗收

2019-10-05 10:38 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



分享 facebook 在精神領袖伊古達拉（Andre Iguodala）、明星前鋒杜蘭特（Kevin Durant）相繼離隊後，金州勇士新賽季除了要以新陣容應戰外，球隊前鋒格林（Draymond Green）在歷經首周訓練營後也直言，球隊目前缺乏熟悉的感覺，將成為最大的挑戰。

上賽季挑戰三連霸失利後，勇士季後面臨杜蘭特轉戰籃網，兩大精神領袖伊古達拉與李文斯頓（Shaun Livingston）也離開的狀況，取而代之的包括了後衛羅素（D'Angelo Russell）和一票仍待證明自己的年輕球員，讓勇士將面臨近年來最嚴苛的考驗。

在經過這段時間的訓練營磨合後，格林坦言球隊確實已經發生變化，「我們還缺乏熟悉彼此的感覺，當你已經習慣某件事情很久後卻發生了變化，你總會試著去了解是什麼狀況，這是每個人的第二天性，你會想要確認大家在同一陣線上。」

在明星射手湯普森（Klay Thompson）將至少缺席到明年二月的情況下，格林與柯瑞（Stephen Curry）將扛下更重的責任，而格林也相信新團隊將會隨著時間有更好的化學效應，「我們必須讓他們互相了解，這是籃球最重要的組成因素之一。」

勇士的首場季前熱身賽將在台灣時間明天舉行，並將對上同樣以全新面貌亮相的湖人，而這場比賽也同時是勇士新主場的處女秀，讓總教練柯爾（Steve Kerr）直言相當期待，「我認為主要要適應的是球場噪音部分，但這要在熱身賽中判斷差別是有難度的，不過我感覺得出來，他們盡可能地把座位安排得更加接近球場，很多新球場都給人空曠的感覺，但這邊卻讓人有親近的感覺，我認為我們會在這邊營造非常棒的氣氛。」