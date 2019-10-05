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NBA／熱身賽首登印度 溜馬沙波尼斯領軍退國王

2019-10-05 09:28聯合報 記者劉肇育╱即時報導

溜馬隊沙波尼斯(中)進攻籃框。 美聯社
溜馬隊沙波尼斯(中)進攻籃框。 美聯社
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印地安那溜馬與沙加緬度國王昨天晚間在印度孟買舉行的海外季前熱身賽中，一路拚戰到延長賽才分出勝負，溜馬靠著沙波尼斯（Domantas Sabonis）在槍響前17.3秒的關鍵進球，以132：131險勝國王，搶下這場史無前例的賽事勝利。

今年NBA首場海外熱身賽昨天晚間在印度登場，由國王出戰溜馬，這也是北美職業運動首度有賽事在印度舉辦，其中國王成員在日前搭乘了由球團老闆拉納戴夫（Vivek Ranadive）安排的饒舌歌手德瑞克（Drake）所屬專機飛抵印度，一度引發話題。

昨天賽前國王教頭華頓（Luke Walton）與後衛福克斯（DeAaron Fox）在談及此事時都認為，這樣的安排讓全隊感到相當窩心，福克斯說：「當你知道球團高層是那麼關心球員的旅行方式時，這感覺對我們很重要，我認為未來會有更多球員把這項因素列入考量範圍，我們的老闆花了很多錢把我們帶到這裡，一定會讓很多球員刮目相看。」

國王昨天面對上賽季在東區排名第五名的溜馬，在第四節最後一分半鐘由世界盃國手巴恩斯（Harrison Barnes）投進三分球後一度取得七分領先，不過溜馬接下來拉出一波7：0的攻勢，包括華倫（T.J. Warren）在倒數7.8秒投進追平比數三分球，隨後中鋒透納（Myles Turner）更在防守端送出一記麻辣鍋，迫使兩隊進入延長加賽。

延長賽兩隊又一路拉鋸，比賽最後32.6秒福克斯在兩罰一中後國王追到一分差距，不過溜馬前鋒沙波尼斯卻在進攻端擺進關鍵兩分，澆熄了國王的反撲氣燄，終場溜馬就以132：131險勝國王。

對於北美職業運動首登印度就幫助球隊拿下勝利，沙波尼斯坦言雖然長途飛行讓他們必須重新調整步調，不過身為一名職業球員這是他們必須要去適應的，「我們上賽季就遇到了很多問題，包括巴士誤點、天氣影響或是飛機航班改變，迫使你必須進行調整，但我們是職業球員，就必須要做好自己的工作，在這同時，我們也很享受這一次的旅行，並沈浸在這個文化之中。」

國王溜馬
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