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NBA／是否再訪夏威夷？火箭主帥自嘲：可能會是耶誕節

2019-10-04 21:53聯合報 記者毛琬婷╱即時報導

火箭隊總教練丹東尼（右）。 美聯社
火箭隊總教練丹東尼（右）。 美聯社
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今夏與球團談續約不順的火箭隊總教練丹東尼（Mike D’Antoni），日前才談到若是火箭戰績沒有起色，自己可能在今年耶誕節就要失業，今天他率領火箭前往夏威夷進行季前賽，賽後被問到是否有興趣再訪時，他又幽了自己一默，「我再來這裡可能會是耶誕節，你永遠不知道會發生什麼。」

為了備戰新球季，火箭前往海外進行季前賽，前一役以140：71擊敗上海大鯊魚隊，今天再靠著哈登James Harden）獨拿37分的帶領之下，以109：96快艇隊取得季前賽2連勝。

賽後丹東尼被問到是否會有興趣再來夏威夷，他拿自己的工作保障性開起玩笑，笑說再來到這裡可能會是耶誕節，言下之意他可能會在耶誕節丟了工作，才能再到夏威夷度假。

談到夏威夷的氛圍，丹東尼說：「很不錯，雖然這是一場季前賽，但球迷來了很多，也讓他們欣賞了好的表現，這很棒。」

丹東尼自2016年來到火箭擔任主帥至今，雖連三季都率隊闖進季後賽，不過都與總冠軍擦身，而新球季是他與火箭的最後一年教練合約，不過他與球團談續約並不順利，之前他就說：「我當然可能離開火箭，事情也可能變糟，到了耶誕節說不定都去過別隊了。」

快艇哈登James Harden
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