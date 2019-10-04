NBA／快艇老闆富可敵全聯盟 要蓋專屬球場卻碰壁

2019-10-04 18:02 聯合新聞網 綜合報導



快艇老闆鮑默。 路透 分享 facebook 《富比士》公布2019年全美各大運動球團老闆的財富排行榜，快艇老闆鮑默（Steve Ballmer）以517億美元身家，蟬聯第一，如此財力，已足夠買下整個NBA。

在這份排行榜上，其他名列前幾名的老闆分別有，美式足球NFL卡羅萊納黑豹老闆泰柏（David Tepper），身家雖約有120億美元，但跟鮑默足足差了快400億美元，第3名則是美國職業足球聯盟洛杉磯銀河的老闆安舒茲（Philip Anschutz），身家約115億美元，第4、5是金塊老闆柯倫克（Josh Kroenke）跟NFL達拉斯牛仔老闆瓊斯（Jerry Jones），身家分別約97億及86億美元。

身為前微軟執行長的鮑默，因快艇前老闆史特林（Donald Sterling）種族歧視發言，被聯盟施壓出售球隊，趁勢以20億美元接手。期間大破大立，不只挖來普遍認為操盤一流的衛斯特（Jerry West），今夏也成功囊括雷納德（Kawhi Leonard）、喬治（Paul George）兩大球星。

根據估算，目前NBA所有球隊市值560.5億美元，擁有517億美元龐大財力的鮑默是有能力靠一己之利包下整個聯盟。然而這麼大的財力，居然想要在洛杉磯蓋一座快艇專屬球場，卻是遇到難題，由於新場館興建地點所在地方政府被尼克老闆控告，使得快艇自己的主場能否如期在2024年完工仍是未知數。快艇新建主場靠近論壇球場 竟惹火尼克老闆

而今天快艇在夏威夷與火箭進行熱身賽，鮑默表示，「就算他們想打斷我們的鼻子，也要繼續這個計劃。我們會保持耐心，有得是時間跟他們耗，一定會以某種方式讓這個球場興建出來。」