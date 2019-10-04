NBA／合體柯瑞超興奮 羅素：來勇士打球是種奢侈

2019-10-04 13:14 世界日報 編譯組／綜合報導



羅素加盟勇士超興奮。 美聯社 分享 facebook

金州勇士隊9月30日在大通中心（Chase Center）舉行搬到舊金山後首次媒體日。勇士隊從布魯克林籃網隊新換來羅素（D'Angelo Russell），與柯瑞（Stephen Curry）形成雙鐵衛。在湯普森（Klay Thompson）NBA明星賽前不會復出期間，兩人肯定是主攻手，對於雙方如何合作，柯瑞與羅素惺惺相惜，異口同聲說非常興奮彼此要合作。

勇士隊上個球季兵敗總冠軍賽，休賽期間經歷重大人員調整。他們利用先簽後換的交易送走杜蘭特（Kevin Durant）迎來羅素，由於薪資上限不得不放走奪冠老臣伊古達拉（Andre Iguodala）。老將李文斯頓（Shaun Livingston）前不久退休，湯普森韌帶裂傷還在恢復。勇士隊人手面臨短缺，輪換陣容頗為吃力，可能要依靠新秀吃掉大部分時間。

羅素一提到柯瑞就滿面笑容表示，自己非常興奮兩人的合體。他試著假裝自己曾在勇士隊待過，是個十年老兵。他說，與柯瑞、湯普森、格林當隊友很酷，圍繞在柯爾（Steve Kerr）教練團身邊感覺不錯。

羅素說：「來勇士隊打球是種奢侈。太酷了兄弟。上周我首次與他們一起練球，隨後給父親、哥哥打電話。這種感覺很開心，能與他們一年一起打球，像個海綿一樣從他們身上學到東西，我超級興奮。」

柯瑞表示，他與羅素暑假已經好幾次一起練球，兩人溝通頗多。接下來三周的訓練營至關重要，需要營造好的球隊氛圍，持續產生化學反應。他說：「我對我們一起討論以及合作解決問題感到興奮。」

柯瑞談到與羅素如何磨合時說，教練團會有很多機會混合搭配不同陣容，找到兩人如何磨合。將會有很多調整與測試。他說：「但最終，兩個有天賦的傢伙知道如何把球放進籃框，知道如何為彼此與隊友創造機會，證明我們在聯盟的能力。如果你有足夠自信，你會找到問題的解決方法。」

對於今年休賽期間其他球隊的調整，勇士隊期待是否與以往不同？柯瑞調侃說，他希望自己新球季打滿82場，每場48分鐘。他說：「每次球季開始，球隊都想要更好。勇士隊以前奪冠時，其他球隊都試圖擊敗我們，或重組來爭冠。看看每個籃球時代，一支球隊能維持高水平，打出漂祝亮比賽並不常發生。我們重組後球隊陣容與以前大不相同，但優秀的球隊與球員會找出方法前進。」