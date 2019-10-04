NBA／里拉德、歐尼爾饒舌大戰延燒 韋德出面反駁

2019-10-04 11:08 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



里拉德日前訪台大秀饒舌歌。 中央社 分享 facebook 波特蘭拓荒者當家球星里拉德（Damian Lillard）近日與傳奇中鋒歐尼爾（Shaquille ONeal ）爆發激烈的「饒舌」口水戰，日前里拉德在單曲中批評，歐尼爾當年在熱火是靠著韋德（Dwyane Wade）奪冠的說法，在今天遭到「閃電俠」出面反駁，並認為當年還是聯盟年輕球員的他，是在歐尼爾的提攜下才能奪冠。

日前才剛第三度訪台並大秀歌喉的里拉德，回到美國後卻意外與歐尼爾點燃「饒舌大戰」，主因在於里拉德認為歐尼爾並非一名好的饒舌歌手，他的作品之所有受到歡迎，是因為歐尼爾本身的超人氣。

不過這樣的說法卻遭到歐尼爾公布新的單曲回擊，並認為里拉德始終無法成為聯盟MVP級的球員，不僅不如柯瑞（Stephen Curry）與衛斯特布魯克（Russell Westbrook），甚至比亞瑞查（Trevor Ariza）還差勁，而里拉德隨後再以歐尼爾靠著韋德奪冠的作品反擊，讓饒舌大戰持續延燒。

對於被牽扯進里拉德與歐尼爾的紛爭中，韋德在今天挺身反駁，他強調當年自己仍是聯盟中的一名年輕球員，正需要像歐尼爾這樣的球員來帶領他，「是他給了我鑰匙，我才能開車上路，我非常感謝他幫我。」

不過韋德也指出，自己的回應並非要介入兩人間的饒舌大戰，並認為這次的紛爭只是一場娛樂，「這是兩名天才歌手間的娛樂，他們並沒有怨恨彼此，只是在尋找樂趣罷了。」