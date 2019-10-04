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NBA／從Big3重返最高殿堂 強森力拚開季名單

2019-10-04 10:49聯合報 記者劉肇育╱即時報導

強森加盟活塞。 擷圖自NBANewsNow247推特
強森加盟活塞。 擷圖自NBANewsNow247推特
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頂著「Big3」聯賽MVP光環，38歲後衛強森（Joe Johnson）在9月份與底特律活塞簽約後，將全力爭取擠進活塞15人開季名單中的最後一個空缺，儘管過去六個月他幾乎沒有好好休息，但強森強調自己也因此保持著良好的狀態，並準備好克服體能上的問題。

去年4月短暫離開NBA舞台後，強森今年初決定加入三對三Big3聯賽重返球場，而過去就以優異單打能力揚名籃壇的他，最終也順利獲選為MVP，並帶領球隊拿下冠軍。

不過強森並未因此感到滿足，在結束Big3賽程後隨即表態想重返NBA賽場，並獲得底特律活塞的青睞與他簽約，不過想要擠進開季15人名單，強森仍必須展現自己的價值。

「我的身體感覺很好，訓練營中最艱難的部分就是需要大量的跑步與訓練，不過如果你是帶著良好的狀態進來，那你就能克服它，目前看來我沒有太大問題。」在投入活塞訓練營三天後，強森說：「儘管過去六個月我幾乎沒有休息，但這個過程對我來說真的太棒了，我很感激有這樣的機會。」

曾七度入選明星賽的強森，也成為史上首位經過Big3聯賽重返NBA賽場的球員，這也讓強森直言，這一次重返NBA的機會對於很多人來說意義重大，「在Big3中有很多人都希望能夠重返NBA，而我想讓所有人都知道這是有可能的。」

活塞總教練凱西（Dwane Casey）則表示，強森將不會有太多適應上的問題，他甚至還能向隊友展示高度的職業精神，「不說我還真看不出他的年紀，他在訓練時從來不會少練任何東西，他正出色的做好自己的工作。」

強森活塞NBA
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