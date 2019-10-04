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NBA／衛少復原佳 火箭東京海外賽有望登場

2019-10-04 10:20聯合報 記者劉肇育╱即時報導

衛斯特布魯克有望東京賽登場。 路透
衛斯特布魯克有望東京賽登場。 路透
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休士頓火箭在今年季後大手筆交易來雷霆後衛衛斯特布魯克（Russell Westbrook），今年5月膝蓋才動刀治療的他，因養傷錯過了火箭的第一場季前熱身賽，不過火箭總教練丹東尼（Mike D’Antoni）在今天受訪時表示，衛斯特布魯克的膝蓋傷勢復原狀況量好，並有望在最後三場季前熱身賽中登場與哈登（James Harden）連線。

火箭在日前與上海大鯊魚的首場熱身賽中，靠著哈登上半場未打完就拿下大三元的表現大勝對手，不過該場比賽最受矚目的衛斯特布魯克並未登場；接下來火箭將前往日本東京與暴龍進行兩場海外熱身賽，衛斯特布魯克有望在第二場比賽亮相。

根據休士頓媒體報導，衛斯特布魯克在昨天舉行的對抗練習賽和訓練中展現不錯的狀態，儘管超過三個月的時間未進行五對五對抗訓練，但速度已經逐漸恢復到昔日水平，膝蓋傷勢應無大礙。

丹東尼也強調，衛斯特布魯克目前仍在找回找回體能狀態，且球隊也計畫讓他在第二場東京的賽事中登場，「他會出戰在東京的比賽，我不確定他是否會打第一場，但第二場出賽是毫無疑問的，這樣他至少能打三場熱身賽，我認為這對他來說將足夠找回狀態。」

談到哈登與衛斯特布魯克的搭檔與磨合時，丹東尼則認為彼此仍需要一段時間重新熟識，「未來哈登與衛斯特布魯克將會至少一起上場13到15分鐘，他們必須要習慣一起上場，現在大部分時間我們也是讓他們兩個一起練習，但這還會需要更多的時間。」

衛斯特布魯克哈登雷霆
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