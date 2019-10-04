NBA／湖人嘗試多種陣容包 詹姆斯：我能與任何人搭配

2019-10-04 08:55 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



詹姆斯(中)表示可以跟任何人搭配。 美聯社 分享 facebook 洛杉磯湖人在今年夏天補進明星前鋒戴維斯（Anthony Davis）後積極備戰新賽季，在訓練營第五天中進行了新陣容的多種搭配嘗試，包括讓詹姆斯（LeBron James）擔任球隊控球，戴維斯則是扛起中鋒位置，希望能找出球隊的最佳組合。

在補進詹姆斯的第一個賽季以挫敗收場後，湖人在今年季後積極補強，不但交易來明星前鋒戴維斯，還補進了射手格林（Danny Green）、防守大鎖布萊德利（Avery Bradley）以及「魔獸」哈沃德（Dwight Howard）等人，團隊戰力與經驗大幅提升。

為了找出新陣容的最佳搭配，湖人總教練佛蓋爾（Frank Vogel）也在訓練營開跑後進行多方嘗試，詹姆斯說：「我們現在有很多不同的陣容包，在這個賽季中我們隨時都可能拿出來使用，包括嘗試小陣容、大陣容以及快、慢陣容等，這就是人手充足的奢侈之處，讓我們有能力做很多嘗試。」

除了讓詹姆斯打控球、戴維斯扛中鋒外，佛蓋爾還試著讓布萊德利、卡盧索（Alex Caruso）、凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）與第一陣容一同上陣。

對於新賽季將扮演湖人場上指揮官，詹姆斯也強調不在意自己是否會被定位為控球後衛，「這對我來說都無關緊要，因為我只要盡一切努力為球隊贏球，是不是控球後衛、得分後衛，或是小前鋒、大前鋒和中鋒都沒關係，因為我就是一名籃球員，只要你把我放上場，我就能和任何人搭配，所以我很期待與隊友一同登場的日子。」

佛蓋爾則表示，即使詹姆斯在小前鋒位置上仍能為球隊發揮作用，不過新賽季他也會讓詹姆斯與朗多（Rajon Rondo）錯開上場時間，「如何讓他們分開上場很重要，並且讓他們有屬於自己的發揮空間，身為我們的主要控球角色，他們也可能會一起登場。」