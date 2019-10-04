親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
MLB
棒球
NBA
籃球
台將征戰日職
棒協賽事特報
綜合
路跑

最會幫老闆賺錢的員工在台南！平均每人1年貢獻700萬

原諒殺死我哥哥的妳：美警誤殺黑人的爭議與寬恕

運動筆記【關於跑步】男人會背叛你，但跑步不會破二--原來是個錯
健行筆記山與海的相遇。太平洋擁抱夏末最美日出秋風輕拂東螺溪灑落ㄧ地黃金雨
NBA賽季19大灌籃 (2018-19賽季) 今日最佳好球- Chris Clemons (10月1日)

NBA／湖人嘗試多種陣容包 詹姆斯：我能與任何人搭配

2019-10-04 08:55聯合報 記者劉肇育╱即時報導

詹姆斯(中)表示可以跟任何人搭配。 美聯社
詹姆斯(中)表示可以跟任何人搭配。 美聯社
分享
洛杉磯湖人在今年夏天補進明星前鋒戴維斯（Anthony Davis）後積極備戰新賽季，在訓練營第五天中進行了新陣容的多種搭配嘗試，包括讓詹姆斯（LeBron James）擔任球隊控球，戴維斯則是扛起中鋒位置，希望能找出球隊的最佳組合。

在補進詹姆斯的第一個賽季以挫敗收場後，湖人在今年季後積極補強，不但交易來明星前鋒戴維斯，還補進了射手格林（Danny Green）、防守大鎖布萊德利（Avery Bradley）以及「魔獸」哈沃德（Dwight Howard）等人，團隊戰力與經驗大幅提升。

為了找出新陣容的最佳搭配，湖人總教練佛蓋爾（Frank Vogel）也在訓練營開跑後進行多方嘗試，詹姆斯說：「我們現在有很多不同的陣容包，在這個賽季中我們隨時都可能拿出來使用，包括嘗試小陣容、大陣容以及快、慢陣容等，這就是人手充足的奢侈之處，讓我們有能力做很多嘗試。」

除了讓詹姆斯打控球、戴維斯扛中鋒外，佛蓋爾還試著讓布萊德利、卡盧索（Alex Caruso）、凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）與第一陣容一同上陣。

對於新賽季將扮演湖人場上指揮官，詹姆斯也強調不在意自己是否會被定位為控球後衛，「這對我來說都無關緊要，因為我只要盡一切努力為球隊贏球，是不是控球後衛、得分後衛，或是小前鋒、大前鋒和中鋒都沒關係，因為我就是一名籃球員，只要你把我放上場，我就能和任何人搭配，所以我很期待與隊友一同登場的日子。」

佛蓋爾則表示，即使詹姆斯在小前鋒位置上仍能為球隊發揮作用，不過新賽季他也會讓詹姆斯與朗多（Rajon Rondo）錯開上場時間，「如何讓他們分開上場很重要，並且讓他們有屬於自己的發揮空間，身為我們的主要控球角色，他們也可能會一起登場。」

詹姆斯戴維斯湖人
【橘世代全新上線】人人都可以國外自助行！旅遊作家943實用Tips分享

相關新聞

NBA／自曝傳訊息給伊古達拉 柯瑞：很想念你

2019-10-03 17:10

NBA／巫師搶搭八村壘熱潮 打造日文相關內容

2019-10-03 15:30

NBA／蘋果進軍自製戲劇市場 找KD當合作對象

2019-10-03 15:10

NBA／與歐尼爾打賭輸了 班霸頂平頭現身訓練營

2019-10-03 15:01

NBA／提前備戰賽季 勇士格林吃「季後賽特餐」

2019-10-03 14:34

NBA／身高得如實申報 獨行俠公佈天龍地虎實測

2019-10-03 14:05

NBA／穿走厄文綠衫軍背號 康特趁機調侃對方

2019-10-03 12:35

NBA／訓練營演爆扣 威廉森嚇到隊友

2019-10-03 12:24

NBA／持續陷入交易傳聞 亞當斯承認受到影響

2019-10-03 11:57

NBA／巴特勒備戰新賽季 凌晨3點半起床訓練

2019-10-03 10:17

NBA／尼克鐵粉報到 名導演撒百萬收紀念品

2019-10-03 09:09

NBA／火箭第2場熱身賽 衛少休兵、哈登照上

2019-10-03 08:16

輪胎跟籃球有什麼關係？ NBA球衣贊助的故事

2019-10-03 07:00

自由市場評比 誰是輸家誰是贏家？(西區篇)

2019-10-01 11:40

史上50大球星排第10 柯瑞真有這麼神？

2019-10-01 07:00

杜蘭特報銷又傷厄文 籃網得避免巨頭噩夢重演

2019-09-27 07:00

自由市場評比 誰是輸家誰是贏家？(東區篇)

2019-09-26 16:26

三巨頭獨霸退流行？NBA雙核心爭冠現正當道中

2019-09-26 07:00

球哥家18歲小弟三球 真有選秀狀元資質？

2019-09-26 07:00

J博士非真博士 真博士歐尼爾也沒博士論文？

2019-09-26 07:00

最瘋狂的夏天過去 論領銜洛城雙雄成敗

2019-09-25 12:38

榮登世界盃最大贏家 魯比歐轉戰太陽盼再創高峰

2019-09-22 12:00

從獨行俠簽下馬場雄大 看中國籃球罩門

2019-09-20 07:00

獨行俠國際軍團 新賽季會有多大驚奇？

2019-09-17 07:00

詹皇、朗多加魔獸 湖人是否會出現頭帶大軍？

2019-09-05 07:00
看更多

熱門文章

日職／旅日3球員遭釋出 郭俊麟結束西武5年生涯

2019-10-03 16:18

NBA／身高得如實申報 獨行俠公佈天龍地虎實測

2019-10-03 14:05

MLB／4轟搞定外卡賽勝利 光芒淘汰運動家

2019-10-03 11:29

NBA／訓練營演爆扣 威廉森嚇到隊友

2019-10-03 12:24

NBA／自曝傳訊息給伊古達拉 柯瑞：很想念你

2019-10-03 17:10

羽球／協助戴后拚奧運 賴建誠請辭國家隊教頭

2019-10-03 16:36

NBA／與歐尼爾打賭輸了 班霸頂平頭現身訓練營

2019-10-03 15:01

2019 MLB季後賽賽程表&最新戰況

2019-10-04 09:40

日職／郭俊麟今天才知戰力外 整理行李兩周內返台

2019-10-03 19:20

NBA／提前備戰賽季 勇士格林吃「季後賽特餐」

2019-10-03 14:34

NBA／穿走厄文綠衫軍背號 康特趁機調侃對方

2019-10-03 12:35

梅花旗／開轟又飆157公里 劉致榮狂拿4大獎

2019-10-03 18:05

12強／彭政閔加入中華隊 生涯首次擔任打擊教練

2019-10-03 19:31

亞錦賽／中華隊6旅外2中職 劉致榮唯一大學生

2019-10-03 17:12

棒球／U18爆紅後想低調 余謙想先投出成績

2019-10-03 17:52

中職／潘威倫本季最慘一戰 林益全滿貫砲拚打點王

2019-10-03 20:10

中職／自評不可思議的一年 林益全第4座打點王近了

2019-10-03 23:10

NBA／巴特勒備戰新賽季 凌晨3點半起床訓練

2019-10-03 10:17

NBA／蘋果進軍自製戲劇市場 找KD當合作對象

2019-10-03 15:10

洋基對決雙城佔優勢 牛棚是最大關鍵

2019-10-04 07:00

NBA／巫師搶搭八村壘熱潮 打造日文相關內容

2019-10-03 15:30

日職／令和怪物佐佐木朗希 宣布投入選秀

2019-10-03 10:20

亞錦賽／近年成業餘好手舞台 林瀚拚四朝元老

2019-10-03 11:00

中職／獅隊連3戰至少失17分 隊史首次單季70敗

2019-10-03 22:11

MLB／張育成回想生涯首轟 想起父親差點落淚

2019-10-03 15:44

田徑世錦賽／110跨欄決賽一團亂 西班牙名將申訴遭拒

2019-10-04 00:37

MLB／光芒明對太空人「會有激戰」

2019-10-04 00:25

中職／ 連3場失超過17分 獅成軍30年首次吞下70敗

2019-10-04 00:20

棒球／余謙拚旅外 「現階段有球探接觸」

2019-10-04 00:29

中職／蘇智傑打首棒拚全壘打王 想打兩大國際賽

2019-10-03 18:26

MLB／九局下險翻船 紅雀一分差勝勇士

2019-10-04 09:20

亞錦賽／名單出爐 張育成、林子偉組大聯盟防線

2019-10-04 00:31

MLB／張育成期待亞錦賽 暌違4年再和林子偉同場

2019-10-03 16:07

高球／比中指代價大 韓國前冠軍遭禁賽3年

2019-10-03 13:23

田徑世錦賽／200公尺摘金 英女將成隊史第一人

2019-10-03 11:07

NBA／湖人嘗試多種陣容包 詹姆斯：我能與任何人搭配

2019-10-04 08:55

MLB／5成勝率仍遭開除 卡洛威成大都會隊史第一人

2019-10-04 08:24

田徑世錦賽／遭衝撞無緣奪牌 西國好手上訴駁回

2019-10-03 15:44

籃球／富邦勇士轉戰ABL 總統：讓世界看到台灣

2019-10-03 13:11

田徑世錦賽／登史上第三快 巴林400公尺女將摘金寫紀錄

2019-10-04 08:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top