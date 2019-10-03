NBA／訓練營演爆扣 威廉森嚇到隊友

2019-10-03 12:24 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



鵜鶘選秀狀元威廉森，今天就展現驚人爆發力，他和鵜鶘後場新兵鮑爾搭配完成空中接力灌籃。 路透 分享 facebook

在鵜鶘隊第一天訓練營表現「低調」的話題新人威廉森（Zion Williamson），今天就展現驚人爆發力，他和鵜鶘後場新兵鮑爾（Lonzo Ball）搭配完成空中接力灌籃，讓隊友傑克森（Frank Jackson）看得目不轉睛。

鵜鶘今天展開第2天訓練營，在隊內比賽時，鮑爾一顆球直接往籃框送，威廉森起跳，將碰到籃板的球直接塞進籃框，這記灌籃讓教頭簡崔（Alvin Gentry）忍不住握拳表達興奮情緒。

傑克森笑說，當下他被震懾了，「然後你就想到，喔，是威廉森嘛。」

Lonzo Ball y Zion Williamson... 🔥👏🏻



pic.twitter.com/SKCu0yIAvJ — Sergio Dipp (@SergioADippW) October 2, 2019

威廉森第一天訓練營並沒爆扣演出，不過今天和鮑爾合作演出空中接力灌籃卻也不是新聞，傑克森表示大家都已經習慣，「我之前就看過了，那很瘋狂，他是很驚人的運動員，球已經打到籃板了，他掌握然後灌籃。什麼嘛？拜託，這根本不公平。」

就連鮑爾都承認，這次傳球其實不夠到位，「那不是最好的傳球，但你可看到他做了些什麼，對他真的很難傳出壞球。」

這記練習尾聲的灌籃，對從湖人隊轉戰鵜鶘的英格倫（Brandon Ingram）同樣留下深刻印象，他笑說早就看過許多威廉森的影片，對於威廉森的能力有一定了解，「所以我不會被任何事驚豔了，除非他連續大車輪兩次之類。」

對於話題新人訓練營的亮眼表現，簡崔同意威廉森攫取了全場目光，但他也要媒體別忘了，還有其他球員也有驚人運動能力，「梅利（Nicolo Melli），我不認為他有錯失任何出手，其他成員，葛雷（Josh Gray）也打很好，當然威廉森有讓大家驚呼的能力，每次練習都能來上幾球。」