NBA／巴特勒備戰新賽季 凌晨3點半就起床

2019-10-03 10:17 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



巴特勒備戰新賽季，凌晨3點半就起床練球。 美聯社 分享 facebook

身為聯盟球星之一，熱火隊新成員巴特勒（Jimmy Butler）沒有懈怠，球隊為期兩天的訓練營，他在凌晨3點半就起床，前往在佛州凱澤大學（Keiser University）的球場，以實際行動展現對新球季的期待。

今年夏天在自由市場和熱火簽下4年1億4100萬美金大約的巴特勒受訪提到，他想多找些時間訓練，實踐的方式就是早點起床，「我設了3點半的鬧鐘，那時你還在睡覺對吧？」

巴特勒接受佛州媒體訪問表示，他迫不及待想到場，「所有的訓練都很酷，但我更想去和大家在一塊，多聊一點，但更主要的就是競爭，這是我們夏天一直努力的原因，我想今天是個很好的開始。」

30歲的巴特勒上季平均繳出18.7分和5.3籃板，和76人隊一起闖到季後賽東區第二輪，如今轉戰熱火，他無疑是隊上最有經驗的球員之一，將和海斯倫（Udonis Haslem）和德拉基奇（Goran Dragic）一起率年輕球員挑戰列強。

儘管熱火直到10月24日才要迎接新球季第一戰，教頭史波史特拉（Erik Spoelstra）說，他已經看到巴特勒展現「名人堂等級」的職業態度，「那不是神話，而是真實的、好的事情。」這位熱火教頭也提到，當巴特勒到球場後，通常不會孤單太久，好幾個球員就會加入自主訓練行列，「或許他們不是在和巴特勒那麼瘋狂的時間到場，但仍花了很多時間，增加了很多額外時間。」