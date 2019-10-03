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NBA／火箭第2場熱身賽 衛少休兵、哈登照上

2019-10-03 08:16聯合報 記者曾思儒╱即時報導

火箭隊明天將在夏威夷迎接第2場熱身賽，不過兩大球星「大鬍子」哈登（James Harden）和衛斯特布魯克（Russell Westbrook）聯手對抗快艇隊的畫面不會出現，火箭教頭丹東尼（Mike D’Antoni）今天透露，「衛少」預計連兩場熱身賽都休息，哈登則會上場「約25分鐘」。

本季加入火箭的衛斯特布魯克，加入新東家的第一場熱身賽就坐壁上觀，哈登面對大陸CBA上海大鯊魚則是繳出「大三元」數據，率隊以140：71大勝。

丹東尼今天表示，2018年獲得聯盟MVP的哈登熱愛比賽，明天第2戰不會缺陣，「我可能會給他打25到30分鐘，但他會打，他會到場，這是毫無疑問的。」

哈登上季繳出聯盟平均最高的36.1分，新球季也蓄勢待發，他提到門票早就銷售一空的第2場熱身賽，特別感謝夏威夷球迷熱情支持，「大家是如此歡迎我們，很興奮有機會讓他們見識到NBA籃球。」

「衛少」明天預計繼續缺陣，但今天仍參與球隊在檀香山的訓練，火箭球團希望下周在東京和衛冕軍暴龍隊進行的熱身賽，「衛少」就能上場。

「他按照計畫進行中，訓練量增加了，我們會再觀察他的狀況。」丹東尼提到，去年第4度膝蓋動刀的衛斯特布魯克已經接近復出，儘管確切時間表還沒出爐，「但他看起來很不錯。」

哈登衛斯特布魯克快艇
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