NBA／「面具俠」厄文歸隊訓練 熱身賽首戰確定缺席

2019-10-02 18:56 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



籃網隊球星杜蘭特（Kevin Durant）確定報銷後，主控厄文（Kyrie Irving）日前訓練時也傳出傷情，臉部骨折的他，確定熱身賽首戰美國時間5日對巴西SESI/Franca隊缺陣，厄文披籃網戰袍首秀恐怕得等到12日大陸深圳對湖人一役。

厄文上周隊內對抗賽時遭隊友肘擊臉部，診斷為左側臉部三處骨折，包括眼下以及左側鼻子附近都有骨折。儘管厄文不喜歡帶面具，但為了安全起見，仍以「面具俠」之姿歸隊訓練，「我如果不戴，就有更高的受傷風險，甚至二度傷害，那是我不願發生的。」

過去在騎士隊以及塞爾蒂克就曾兩度臉部骨折，厄文表示，他受傷當下就知道這次骨折有別以往，「當我被肘擊後，我就警覺不對勁，雖然外表看不出來，但我的的臉還是骨折了。」

厄文目前還不能有碰撞性訓練，不過他的負傷歸隊，已提振團隊士氣，主帥亞特金森（Kenny Atkinson）說：「他的加入讓團隊的拚勁和活力提升一檔次，一位優秀的球員能推動我們進步。」

小喬丹（DeAndre Jordan）也同意厄文加入後訓練強度增強，「厄文就像場上指揮官，有他重新歸隊感覺很棒，凝聚我們的向心力。」