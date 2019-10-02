NBA／湖人中鋒開訓搶眼 哈沃德：防守聯盟最強

2019-10-02 18:03 聯合報 記者 聯合報 記者 林宋以情 ╱即時報導



哈沃德。 路透 分享 facebook 為即將到來的新球季備戰，本周開訓的洛杉磯湖人隊，表現讓新任主帥佛蓋爾（Frank Vogel）頻點頭，兩名中鋒哈沃德（Dwight Howard）、麥基（JaVale McGee）被點名表現令人驚艷，哈沃德也發豪語，看好湖人隊成為聯盟防守最強球隊。

除了詹姆斯、戴維斯（Anthony Davis）兩大球星外，今夏以全新體態加盟紫金大軍的哈沃德也是媒體關注焦點，過去三度獲選年度最佳防守球員、五度入選防守第一隊的他，今夏減重超過25磅（約11公斤），開訓前兩天展現積極性。

「我們可以成為聯盟防守最強球隊。」哈沃德表示，球隊陣中擁有最優秀的得分手，自己則將成為隊友最堅強的後盾，「我準備好迎接更多肢體碰撞，讓大夥相信我會在他們身後，特別是在防守端。」

主帥佛蓋爾同意哈沃德的看法，認為球隊有潛力，「這是無庸置疑的，但我有責任要讓他們擁有充足的作戰計畫，好拚完82場比賽。」

日前流出的訓練影片，哈沃德防守端也不斷出聲溝通，主帥佛蓋爾對他的表現刮目相看，稱讚中鋒令他最為印象深刻，「拿過三次最佳防守球員，不僅僅擁有優異的體能，好的防守者不會是安靜的防守者。」