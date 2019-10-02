NBA／改善跳投貧弱缺點 字母哥將向考佛請益

2019-10-02 16:29 聯合報 記者 聯合報 記者 劉肇育 ╱即時報導



「字母哥」安戴托昆波與考佛(右)。 美聯社 分享 facebook 在今年夏天以一年合約加盟密爾瓦基公鹿後，老牌射手考佛（Kyle Korver）新賽季將與年度MVP安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）攜手奮戰，他強調自己仍舊有不少東西能為球隊有所貢獻，而安戴托昆波也表示，希望能像考佛學習射手技能，繼續增進在場上的破壞力。

公鹿在今年夏天與考佛簽下一年260萬美元的合約，讓這位曾13度闖進季後賽的沙場老將能夠為球隊注入最需要的經驗值，而目前在NBA史上三分球進球榜上排名第四的考佛，也將提供公鹿外線火力支援，並進行射手經驗的傳承。

對於考佛的加入，公鹿一哥安戴托昆波也直言相當期待，「這對我來說很重要，我總是試著與他有更多一些交談，他是一個很棒的人，他不會不斷灌輸你理念也不會對著你喋喋不休，每當他願意向我傳授一些經驗時，我總是用心聆聽，因為他可是史上最出色的射手之一。」

儘管在場上進攻破壞力驚人，但安戴托昆波上賽季跳投命中率僅有3成02，在出手至少超過300次的球員中，排名在最後一名，這也讓安戴托昆波急需要向考佛請益跳投上的技巧。

對於選擇加盟公鹿延續球員生涯，38歲的考佛透露，直到五個月前前東家爵士在季後賽遭淘汰後，始終沒有決定是否要退役，「我在上個賽季感覺到被擊潰，我不覺得自己能夠依照自己的意願打球，但我仍渴望比賽，並認為自己還能提供一些東西，在這邊我看到了我能夠繼續幫助團隊的角色。」