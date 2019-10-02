NBA／加盟巫師 湯瑪斯有大咖相挺

2019-10-02 13:45 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



湯瑪斯。 美聯社 分享 facebook 場景回溯到2017年，當巫師隊和塞爾蒂克隊在季後賽東區第二輪交手時，身披綠衫軍戰袍的湯瑪斯（Isaiah Thomas）透露，好友「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）曾傳授他如何擊敗巫師，這消息馬上成為當時話題新聞；兩年後湯瑪斯成為巫師新成員，不變的是小布仍會給予建議。

「他是一個我會一直聯絡的對象，當我在球場上有任何問題，他總是很樂意幫助我。」今年夏天以自由球員身份加入巫師的湯姆斯說，小布對他的情誼，今年當然相同，「當事情開始運轉，我絕對會聯繫他，他也會用盡方式幫助我。」

2017年季後賽時，當綠衫軍第一輪第2戰輸給公牛隊時，布萊恩就曾給湯姆斯一些建議，類似情形第二輪再複製，最終波士頓代表經過7戰淘汰了巫師，拿到東區冠軍賽門票。

當時擔任綠衫軍後場靈魂的湯瑪斯，現在已成巫師新成員，開季前他還先到小布的淤人訓練營，儘管無法透露太多細節，但他仍解釋退役的湖人傳奇如何幫助他球場表現。

「布萊恩是我史上最喜歡的球員，所以和他在場上一起訓練感覺像是超現實，不僅如此，問他問題，他會給予答案回饋，他知道大家的比賽，知道他們球場的甜蜜點在哪。」湯瑪斯形容，「小飛俠」就像是本活字典，「你想問的任何問題，他都能解答。」