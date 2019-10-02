NBA／詹皇一改冷漠態度 樂當湖人一分子

2019-10-02 13:43 世界日報 編譯組／綜合報導



詹皇媒體日呈現態度脫胎換骨真正認同湖人隊。 世界日報 分享 facebook

洛杉磯湖人隊9月27日的媒體日記者會，被洛杉磯時報運動版專欄作家普拉施克（Bill Plaschke）「發現新大陸」：詹姆斯（LeBron James）變了；與上個球季的冷漠態度相比，詹皇現在有如脫胎換骨，讓人感到他是真正認同湖人隊。

普拉施克回憶，2018年9月25日媒體日，一名女記者問詹皇：「對於洛杉磯粉絲，請問你要怎麼樣去贏得他們的尊敬和贏得他們的忠誠？」詹姆斯聽到愣了一下，反問：「誰？我嗎？」女記者說：「對，是你。」詹姆斯說：「蛤？」一旁其他記者一陣竊笑，詹姆斯也笑了。詹姆斯回說：「妳要我怎麼做？聽著，我簽下四年合約，我人也來了。」言下之意，粉絲還想要他證明什麼？

整整一年之後的媒體日，詹姆斯的看法是：整個球隊與他自己，都必須讓湖人隊回到往日黃金盛世，他對新球季感到興奮，不過他不打算打任何包票，只想做給大家看。

普拉施克說，上個球季讓詹姆斯很難堪，幾乎可說棄甲而逃。他的不敗金身神話破滅，對湖人隊投入程度受到質疑；不過這次現身媒體日的詹姆斯煥然一新，不但身體看來更精實，回答問題表情也不再天馬行空，變成專注嚴肅。

詹姆斯上個球季的態度，讓普拉施克感到他相當自我防衛，對湖人隊顯得漠不關心，彷彿是個局外陌生人。不過他在這次記者會態度丕變，口口聲聲都以湖人一分子自居。

最讓普拉施克窩心的是，詹姆斯在記者會結束最後一句話是「我很高興成為湖人隊員。」普拉施克指出，注意詹姆斯不是說很高興來到洛杉磯，或來到好萊塢，而是成為湖人隊一分子，過去一年來從未聽到詹皇如此說過。

普拉施克認為，詹姆斯肯定對自己一年來受到的批評感到受傷，一年下來外界議論紛紛，說詹姆斯體力在走下坡，在球場防守不力，沒有領導能力，在幕後操縱隊友去留等等。

普拉施克說，濃眉哥戴維斯（Anthony Davis）的加盟，給詹姆斯打了一劑強心針。好友基德（Jason Kidd）加入教練團，又休了14年來最長暑假，在在都使青春小鳥飛回來。

詹姆斯在記者會對戴維斯表現「疼愛」之心，大方宣布球要盡量交在戴維斯手中。他說，若非如此，那幹嘛要戴維斯上場？戴維斯也在拍照時手搭詹姆斯肩膀，好像在說：「大哥，靠你罩了」。

普拉施克還注意到，詹姆斯居然特別提到史泰博中心（Staples Center），表示史泰博中心才是這次自由球員交易最大贏家，因為粉絲可以某個晚上看洛杉磯快艇隊比賽，下個晚上又可看到湖人隊比賽。

詹姆斯開玩笑說，也許他兒子小詹姆斯（Bronny James）也可以隨高中校隊來史泰博中心比賽。不過說正經的，洛杉磯真是體育之都，除了湖人隊與快艇隊，還有公羊隊、道奇隊、國王隊、南加大（USC）與洛杉磯加大（UCLA）校隊。

普拉施克對此感到驚喜，因為3月6日詹姆斯在史泰博中心超越喬丹（Michael Jordan）成為NBA得分王第四名，詹姆斯甚至懶得起身向粉絲的鼓掌答禮。

普拉施克比較上次與這次媒體日的詹姆斯，感到有如天壤之別。詹姆斯在上次媒體日全程只笑一次，還說在適應洛杉磯生活過程感到「不舒服」。

詹姆斯在記者會結束前表示，樂意在2020年東京奧運會為美國隊效命。他說，他的身體永遠流著紅白藍的血液。普拉施克則樂觀期待，詹姆斯未來一年流著紫金血液。