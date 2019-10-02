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NBA／就差一票創造歷史 歐尼爾至今記恨CNN記者

2019-10-02 13:42世界日報 編譯組／綜合報導

就差這一票無法創造歷史歐尼爾(前左)記恨一輩子。 世界日報
就差這一票無法創造歷史歐尼爾(前左)記恨一輩子。 世界日報
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洛杉磯湖人隊昔日「巨無霸」中鋒俠客歐尼爾（Shaquille O`Neal）接受福斯體育台「公平比賽」（Fair Game）訪問時，被問到2000年NBA媒體票選MVP，因為CNN記者希克曼（Fred Hickman）投給艾佛森（Allen Iverson），造成歐尼爾無緣成為NBA史上第一位全票獲選MVP的球星。主持人李希（Kristine Leahy）表示，她甚至還沒講完她的問題歐尼爾就已經爆發，看來時間無法療傷。不過消息傳出後，有人挖出一段影片，顯示歐尼爾與希克曼在2017年紐奧良舉行的NBA明星賽已私下「大和解」，不知歐尼爾為何還記恨一輩子？

NBA媒體在票選1999-2000球季MVP時，122票有121票投給歐尼爾，得票率已是當時史上最高。然而希克曼的跑票害歐尼爾無緣創造全票獲選歷史紀錄，一直讓他耿耿於懷。

歐尼爾受訪錄影從9月23日起分三天播出，第一天就造成話題。歐尼爾還沒聽完問題，就爆粗口說他很恨「阿呆」希克曼（Fred Idiot Hickman），他不想再與希克曼談這事，希克曼即使道歉也沒用，因為歷史已被「屁眼」希克曼毀了。

從數據來看，當年歐尼爾的表現遙遙領先費城七六人隊的艾佛森。歐尼爾說，希克曼根本是故意的。金州勇士隊的柯瑞（Stephen Curry）2016年成為NBA史上第一位全票獲選的球星，希克曼也投給柯瑞。歐尼爾說，柯瑞全票獲選實至名歸，自己氣的是希克曼當年眛著良心硬是保留這一票，搞砸歷史，幾年後卻願意讓柯瑞全票（131）獲選。

歐尼爾獲選一年後，艾佛森終於也獲選MVP，124票獲93票。有趣的是，2013年票選詹姆斯（LeBron James）也因一票之差未能創造歷史，跑票的是波士頓地球報記者華許本（Gary Washburn），把票投給安東尼（Carmelo Anthony）。

歐尼爾希克NBA
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