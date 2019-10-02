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NBA／熱火老將體檢未過 訓練營前被送回家

2019-10-02 11:19聯合報 記者曾思儒╱即時報導

強森。 路透
強森。 路透
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熱火隊展開季前訓練營，開訓日卻不見老將強森（James Johnson），球團還直接發布官方聲明，強森的缺席是因為沒有通過體能檢測，等到各項測驗過關，才會是他加入團隊的時刻。

32歲的強森從2009年加入公牛隊，之後曾效力過暴龍隊、國王隊與灰熊隊等隊，2016年成為熱火一員，不料今年開季前就因體檢未過，被球隊直接送回家，球團並沒祭出禁賽或罰款處罰。

熱火教頭史波史特拉（Erik Spoelstra）在球隊為期兩天的第一天訓練營尾聲提到，強森的確不在訓練營陣中，但仍是球隊一員，「我們希望他能盡快回歸，其他就像球隊聲明所說的。我們仍希望他一切都好，期待他快點歸隊。」

熱火大個子海斯倫（Udonis Haslem）對強森的缺席大喊失望，「我們想要每個人都在這裡，你會想要訓練營有好的開始，我在一個小時前還和他講過話，我們都在同一陣線，知道該做什麼。」他稱強森就像自己的兄弟，這次狀況對大家都不好受，但仍希望強森找到解答，快點和隊友會合。

強森上季因疝氣手術缺席15場比賽，還送出先發位置，整季平均上場21.2分鐘，7.8分和3.2籃板，三項數據都是個人在熱火新低，不過他對新球季的狀態仍很有自信，表示自己的狀態很好、新球季在精神上沒什麼壓力，準備好「回到我該有的位置」。

熱火本周結束訓練營後，下周將展開5場熱身賽，為10月24日碰灰熊隊的新球季首戰做準備，強森仍有時間武裝好、迎接新賽季。

強森熱火灰熊
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