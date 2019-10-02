NBA／饒舌互嗆 里拉德酸歐尼爾：冠軍比小布少

2019-10-02 10:28 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



里拉德。 美聯社 分享 facebook 拓荒者隊明星後衛里拉德（Damian Lillard）和「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）透過饒舌隔空交火，里拉德本周最新發表的饒舌歌詞還把「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）都寫進來，酸歐尼爾的冠軍戒不如前隊友。

這場「繞舌之戰」起因是上周里拉德上節目「The Joe Budden podcast」提到，他相信自己比歐尼爾更會饒舌，歐尼爾則發表一首歌曲反擊，稱里拉德不算NBA頂尖後衛，歐尼爾唱說：「你永遠不會是衛斯特布魯克（Russell Westbrook），不會是柯瑞（Stephen Curry）。」

里拉德的回擊方式也是透過饒舌，他在網路上發表新歌〈Reign Reign Go Away〉，歌詞拿歐尼爾的奪冠數當主題，除提到「布萊恩冠軍數比你多」，也把熱火隊帶進來，酸沒有「俠客」後的邁阿密軍團仍完成連霸。

歐尼爾生涯共獲得4座總冠軍，3座是和布萊恩一起在湖人締造，1枚冠軍戒則是熱火時期和「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）聯手打下；韋德在2012年和13年又嘗到冠軍滋味，當時歐尼爾已高掛球鞋。

除拿冠軍數做文章，里拉德還用今年夏天簽下的2億5千萬頂薪合約反擊，證明自己是聯盟頂尖球員。

歐尼爾的第一張個人專輯「Shaq Diesel」早在1993年就發行，且是銷售破百萬張的白金唱片，不過里拉德仍不認同前輩的饒舌功力，在節目上稱「人們根本不會視他為饒舌歌手，而是『俠客在饒舌』。」

今年夏天里拉德還和國王隊的巴格利（Marvin Bagley III）在ESPN節目「First Take」上即興饒舌，里拉德被評為獲勝者。