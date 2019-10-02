親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
恰是傳奇
棒球
MLB
NBA
籃球
台將征戰日職
棒協賽事特報
綜合
路跑

周刊爆爭權染黑 長榮集團發表三點說明

最新民調／蔡英文勝韓國瑜18.3％ 政黨票國民黨獨佔鰲頭

運動筆記【關於跑步】男人會背叛你，但跑步不會破二--原來是個錯
健行筆記天使的花毯。六十石 PK 赤科。針趣味【單攻嘉明湖】~天使不在家，只剩我的眼淚
NBA今日最佳好球- Chris Clemons (10月1日)今日最佳灌籃- Clint Capela (10月1日)

NBA／饒舌互嗆 里拉德酸歐尼爾：冠軍比小布少

2019-10-02 10:28聯合報 記者曾思儒╱即時報導

里拉德。 美聯社
里拉德。 美聯社
分享
拓荒者隊明星後衛里拉德（Damian Lillard）和「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）透過饒舌隔空交火，里拉德本周最新發表的饒舌歌詞還把「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）都寫進來，酸歐尼爾的冠軍戒不如前隊友。

這場「繞舌之戰」起因是上周里拉德上節目「The Joe Budden podcast」提到，他相信自己比歐尼爾更會饒舌，歐尼爾則發表一首歌曲反擊，稱里拉德不算NBA頂尖後衛，歐尼爾唱說：「你永遠不會是衛斯特布魯克（Russell Westbrook），不會是柯瑞（Stephen Curry）。」

里拉德的回擊方式也是透過饒舌，他在網路上發表新歌〈Reign Reign Go Away〉，歌詞拿歐尼爾的奪冠數當主題，除提到「布萊恩冠軍數比你多」，也把熱火隊帶進來，酸沒有「俠客」後的邁阿密軍團仍完成連霸。

歐尼爾生涯共獲得4座總冠軍，3座是和布萊恩一起在湖人締造，1枚冠軍戒則是熱火時期和「閃電俠」韋德（Dwyane Wade）聯手打下；韋德在2012年和13年又嘗到冠軍滋味，當時歐尼爾已高掛球鞋。

除拿冠軍數做文章，里拉德還用今年夏天簽下的2億5千萬頂薪合約反擊，證明自己是聯盟頂尖球員。

歐尼爾的第一張個人專輯「Shaq Diesel」早在1993年就發行，且是銷售破百萬張的白金唱片，不過里拉德仍不認同前輩的饒舌功力，在節目上稱「人們根本不會視他為饒舌歌手，而是『俠客在饒舌』。」

今年夏天里拉德還和國王隊的巴格利（Marvin Bagley III）在ESPN節目「First Take」上即興饒舌，里拉德被評為獲勝者。

里拉德歐尼爾布萊恩
【橘世代全新上線】人人都可以國外自助行！旅遊作家943實用Tips分享

相關新聞

NBA／首次訓練打得低調 狀元威廉森：不想搞砸

2019-10-02 08:38

NBA／焦點非詹皇或戴維斯 布萊德利化身集訓最大話題

2019-10-02 10:50

NBA／夏日減肥大作戰有成 勇士長人3個月甩近20公斤

2019-10-02 09:58

NBA／莫里斯毀約 波波維奇：很不專業

2019-10-02 09:44

NBA／詹皇爭大學運動員權益 邀加州州長節目簽法案

2019-10-02 09:24

NBA／台將第4人 吳永盛登NBA熱身賽

2019-10-02 00:01

NBA／新賽季成勇士最老球員 柯瑞：莫再提

2019-10-01 17:35

NBA／洛城大戰受矚目 詹姆斯：史戴普中心是最大贏家

2019-10-01 15:54

NBA／交易後致電新隊友 總管肯定保羅敬業精神

2019-10-01 15:51

NBA／喊價過高致有行無市？ 魔術強森夢幻隊球衣流標

2019-10-01 15:50

NBA／勤練外線 西蒙斯：有空檔就會把握

2019-10-01 14:40

NBA／教練不要威廉森當超人 隊友仍讚他生化人

2019-10-01 14:20

NBA／秀單腳側跨步三分 哈登：用來已十分自然

2019-10-01 14:05

NBA／AD放話監督隊友防守 詹姆斯求之不得

2019-10-01 12:50

NBA／哈登半場大三元 火箭狂勝大鯊魚69分

2019-10-01 12:30

NBA／20個月等待告終 波爾辛吉斯預計熱身賽復出

2019-10-01 12:15

NBA／保護雷納德 快艇夏威夷熱身賽可能免戰

2019-10-01 12:07

自由市場評比 誰是輸家誰是贏家？(西區篇)

2019-10-01 11:40

NBA／減重9公斤 安比德放話搶MVP

2019-10-01 10:16

NBA／外界討論下季動向 字母哥：很不尊重隊友

2019-10-01 09:30

NBA／湯普森復出不躁進 至少休到明星賽

2019-10-01 08:18

史上50大球星排第10 柯瑞真有這麼神？

2019-10-01 07:00

杜蘭特報銷又傷厄文 籃網得避免巨頭噩夢重演

2019-09-27 07:00

自由市場評比 誰是輸家誰是贏家？(東區篇)

2019-09-26 16:26

三巨頭獨霸退流行？NBA雙核心爭冠現正當道中

2019-09-26 07:00

球哥家18歲小弟三球 真有選秀狀元資質？

2019-09-26 07:00

J博士非真博士 真博士歐尼爾也沒博士論文？

2019-09-26 07:00

最瘋狂的夏天過去 論領銜洛城雙雄成敗

2019-09-25 12:38

榮登世界盃最大贏家 魯比歐轉戰太陽盼再創高峰

2019-09-22 12:00

從獨行俠簽下馬場雄大 看中國籃球罩門

2019-09-20 07:00

獨行俠國際軍團 新賽季會有多大驚奇？

2019-09-17 07:00

詹皇、朗多加魔獸 湖人是否會出現頭帶大軍？

2019-09-05 07:00
看更多

熱門文章

12強／中華隊28人名單公布 王柏融入列

2019-10-01 15:30

NBA／秀單腳側跨步三分 哈登：用來已十分自然

2019-10-01 14:05

中職／兄弟第15座季冠軍到手 彭政閔獲選MVP

2019-10-01 21:57

籃球／台將史上第4人 吳永盛NBA熱身賽亮相

2019-10-01 15:06

UBA／菜鳥林彥廷扛先發 政大雄鷹提前備戰

2019-10-01 18:29

NBA／哈登半場大三元 火箭狂勝大鯊魚69分

2019-10-01 12:30

12強／3大失意人撐輪值 是悲情也是最好的選擇

2019-10-02 07:00

NBA／新賽季成勇士最老球員 柯瑞：莫再提

2019-10-01 17:35

中職／彭政閔繼續先發 伯納：41歲還是很穩定

2019-10-01 17:24

NBA／交易後致電新隊友 總管肯定保羅敬業精神

2019-10-01 15:51

中職／李振昌初嘗「台式封王」 比美日職棒瘋狂

2019-10-01 23:06

中職／恰恰再見後 誰來當領袖級球星接班人？

2019-10-02 07:00

NBA／AD放話監督隊友防守 詹姆斯求之不得

2019-10-01 12:50

NBA／教練不要威廉森當超人 隊友仍讚他生化人

2019-10-01 14:20

MLB／世界大賽組合 Yahoo作家期待洋基對道奇

2019-10-01 11:26

12強／左投僅陳冠宇 先發投手挑四人

2019-10-01 17:00

12強／旅外球員遺珠 王維中、陽岱鋼觀察中

2019-10-01 16:35

NBA／洛城大戰受矚目 詹姆斯：史戴普中心是最大贏家

2019-10-01 15:54

12強／日本武士隊28人名單 被譽最強陣容

2019-10-01 18:37

小熊打不進季後賽太扯 總教練麥登走人剛好

2019-10-02 07:00

12強／王柏融入選 洪一中不擔心傷勢問題

2019-10-01 16:18

NBA／勤練外線 西蒙斯：有空檔就會把握

2019-10-01 14:40

中職／林恩宇感謝牛棚4資深投手 官大元爭冠期有表現

2019-10-01 22:25

中職／太久沒淋香檳浴 彭政閔：感覺像是淋雨

2019-10-01 23:23

中職／彭政閔還未休兵 封王戰扛先發6棒DH

2019-10-01 15:41

NBA／喊價過高致有行無市？ 魔術強森夢幻隊球衣流標

2019-10-01 15:50

中職／兄弟重用新秀捕手高宇杰 膽大心細比賽解讀力佳

2019-10-01 15:58

NBA／台將第4人 吳永盛登NBA熱身賽

2019-10-02 00:01

12強／高宇杰下半季竄出 擠進28人名單

2019-10-01 17:07

MLB／天使再開除兩教練 否認為鬼才教頭闢職缺

2019-10-02 07:46

NBA／首次訓練打得低調 狀元威廉森：不想搞砸

2019-10-02 08:38

法甲／不滿配合中國時間 球迷排獅子旗倡解放西藏

2019-10-01 12:30

自由市場評比 誰是輸家誰是贏家？(西區篇)

2019-10-01 11:40

中職／鄭凱文扮牛棚關鍵 不禮貌事件後成熟至少5歲

2019-10-01 22:24

田徑世錦賽／起跑架攝影機正對私密處 德女將抗議

2019-10-01 15:47

中職／兄弟下半季封王 「要為彭政閔拚總冠軍」

2019-10-01 23:34

中職／鄭凱文頻繁出賽65場 拿到季冠軍很值得

2019-10-01 23:41

12強／林哲瑄感謝洪一中肯定 短期比賽全看臨場反應

2019-10-01 17:51

田徑世錦賽／自己也不信 烏干達女將驚奇摘金

2019-10-01 11:14

NBA／莫里斯毀約 波波維奇：很不專業

2019-10-02 09:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top