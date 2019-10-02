NBA／莫里斯毀約 波波維奇：很不專業

2019-10-02 09:44 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



莫里斯。 路透 分享 facebook 7月和馬刺隊幾乎談妥合約，前鋒莫里斯（Marcus Morris）卻臨時毀約改投尼克隊，之後他受訪曾說和黑衫軍成員關係仍維持不錯，不過最近卻遭馬刺教頭波波維奇（Gregg Popovich）「打臉」。

莫里斯接受《The Athletic》訪問時曾提到，雖沒成為黑衫軍一員，和馬刺關係仍保持不錯，自己很尊敬波波維奇，對馬刺管理階層都抱持敬意，「當我知道要前往不同方向時，我第一件做的事情就是打電話，確認他們知情，沒有任何隱情和不尊重，之後我們也有很好的溝通，至少我覺得我有表達清楚，告知他們真相，感覺可以再往前進了。」

一直沒對這件事件做出回應的馬刺教頭，在媒體日很直白表示自己的不開心，他表示球隊交易掉年輕前鋒伯坦斯（Davis Bertans），為莫里斯清出薪資空間，結果卻落得兩頭空。

「這不只是失去伯坦斯而已，我們必須說，這是很不幸的狀況，從很多層面來說表現都很不專業。」波波維奇直接批，球隊已經為莫里斯做出陣容調整，最後卻是徒勞無功。

26歲的伯坦斯上季平均出賽21.5分鐘，成績是8分、3.5籃板，且外線命中率達4成29，是黑衫軍板凳重要的射手，波波維奇說：「就我們所知，伯坦斯是很特別的球員，而且還很年輕，還可以變得更好，所以，是的，我們很討厭失去了他。」

莫里斯決定接受馬刺開出的2年2000萬美金合約，但之後尼克開出1500萬美金合約讓他變心毀約，才衍伸出一連串風波。