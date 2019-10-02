NBA／首次訓練打得低調 狀元威廉森：不想搞砸

2019-10-02 08:38 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



選秀狀元威廉森。 路透 分享 facebook 頂著選秀「狀元」身分加入鵜鶘隊，話題新人威廉森（Zion Williamson）第一次官方訓練卻顯得「低調」，沒有勁爆灌籃、沒有炫目運球，他說：「這是第一次練習，我不想搞砸。」

努力成為鵜鶘成員的威廉森接續說，或許等自己第二個球季或之後，會更自在一些，「現在我只是試著學習這些體系，盡力成為最好的球員。」

不過鵜鶘第一天的季前訓練營，舊面孔中只有5人維持健康，分別是哈勒戴（Jrue Holiday）、穆爾（ETwaun Moore）、傑克森（Frank Jackson）、威廉斯（Kenrich Williams）和歐卡佛（Jahlil Okafor）。

準備迎接生涯第11個NBA球季的哈勒戴說：「我認為這是新的一步，從大學進到這種環境是全新狀態，強度很高，每個人都很專注、上緊發條。」

鵜鶘的新成員當然包括威廉森，新科狀元處處展現好奇心，哈勒戴分享說：「他問了些問題，這不是想太多，他不想做錯，這是很好的事，尤其在防守端，問問題，看哪裡是他該去的位置，然後擔心一下，他今天做得很好。」

鵜鶘新成員今天花很多時間做防守訓驗，威廉森表示表示，教頭簡崔（Alvin Gentry）希望球隊速度提升，「如果拿到籃板，就快速推進。」

簡崔則讚，威廉森的運動能力很適合鵜鶘球風，可以擔任多種位置，「他不像個大前鋒、小前鋒或是後衛，他就是個籃球員，可以融入任何我們嘗試的陣型，因為他可以做得事情太多了。」