親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
恰是傳奇
棒球
MLB
NBA
籃球
台將征戰日職
棒協賽事特報
綜合
路跑

不斷更新／南方澳大橋坍塌尋獲第4具遺體！仍有2人失聯搜救中

國際關鍵字：CivilWar2，川普彈劾與「美國內戰論」

運動筆記［關於跑步］Run for Smile 🎶【關於跑步】學會簡單生活只為每一天的練跑訓練
健行筆記天使的花毯。六十石 PK 赤科。針趣味【單攻嘉明湖】~天使不在家，只剩我的眼淚
NBA今日最佳好球- Chris Clemons (10月1日)今日最佳灌籃- Clint Capela (10月1日)

NBA／首次訓練打得低調 狀元威廉森：不想搞砸

2019-10-02 08:38聯合報 記者曾思儒╱即時報導

選秀狀元威廉森。 路透
選秀狀元威廉森。 路透
分享
頂著選秀「狀元」身分加入鵜鶘隊，話題新人威廉森（Zion Williamson）第一次官方訓練卻顯得「低調」，沒有勁爆灌籃、沒有炫目運球，他說：「這是第一次練習，我不想搞砸。」

努力成為鵜鶘成員的威廉森接續說，或許等自己第二個球季或之後，會更自在一些，「現在我只是試著學習這些體系，盡力成為最好的球員。」

不過鵜鶘第一天的季前訓練營，舊面孔中只有5人維持健康，分別是哈勒戴（Jrue Holiday）、穆爾（ETwaun Moore）、傑克森（Frank Jackson）、威廉斯（Kenrich Williams）和歐卡佛（Jahlil Okafor）。

準備迎接生涯第11個NBA球季的哈勒戴說：「我認為這是新的一步，從大學進到這種環境是全新狀態，強度很高，每個人都很專注、上緊發條。」

鵜鶘的新成員當然包括威廉森，新科狀元處處展現好奇心，哈勒戴分享說：「他問了些問題，這不是想太多，他不想做錯，這是很好的事，尤其在防守端，問問題，看哪裡是他該去的位置，然後擔心一下，他今天做得很好。」

鵜鶘新成員今天花很多時間做防守訓驗，威廉森表示表示，教頭簡崔（Alvin Gentry）希望球隊速度提升，「如果拿到籃板，就快速推進。」

簡崔則讚，威廉森的運動能力很適合鵜鶘球風，可以擔任多種位置，「他不像個大前鋒、小前鋒或是後衛，他就是個籃球員，可以融入任何我們嘗試的陣型，因為他可以做得事情太多了。」

鵜鶘威廉森
【橘世代全新上線】人人都可以國外自助行！旅遊作家943實用Tips分享

相關新聞

NBA／台將第4人 吳永盛登NBA熱身賽

2019-10-02 00:01

NBA／新賽季成勇士最老球員 柯瑞：莫再提

2019-10-01 17:35

NBA／洛城大戰受矚目 詹姆斯：史戴普中心是最大贏家

2019-10-01 15:54

NBA／交易後致電新隊友 總管肯定保羅敬業精神

2019-10-01 15:51

NBA／喊價過高致有行無市？ 魔術強森夢幻隊球衣流標

2019-10-01 15:50

NBA／勤練外線 西蒙斯：有空檔就會把握

2019-10-01 14:40

NBA／教練不要威廉森當超人 隊友仍讚他生化人

2019-10-01 14:20

NBA／秀單腳側跨步三分 哈登：用來已十分自然

2019-10-01 14:05

NBA／AD放話監督隊友防守 詹姆斯求之不得

2019-10-01 12:50

NBA／哈登半場大三元 火箭狂勝大鯊魚69分

2019-10-01 12:30

NBA／20個月等待告終 波爾辛吉斯預計熱身賽復出

2019-10-01 12:15

NBA／保護雷納德 快艇夏威夷熱身賽可能免戰

2019-10-01 12:07

自由市場評比 誰是輸家誰是贏家？(西區篇)

2019-10-01 11:40

NBA／減重9公斤 安比德放話搶MVP

2019-10-01 10:16

NBA／外界討論下季動向 字母哥：很不尊重隊友

2019-10-01 09:30

NBA／湯普森復出不躁進 至少休到明星賽

2019-10-01 08:18

史上50大球星排第10 柯瑞真有這麼神？

2019-10-01 07:00

杜蘭特報銷又傷厄文 籃網得避免巨頭噩夢重演

2019-09-27 07:00

自由市場評比 誰是輸家誰是贏家？(東區篇)

2019-09-26 16:26

三巨頭獨霸退流行？NBA雙核心爭冠現正當道中

2019-09-26 07:00

球哥家18歲小弟三球 真有選秀狀元資質？

2019-09-26 07:00

J博士非真博士 真博士歐尼爾也沒博士論文？

2019-09-26 07:00

最瘋狂的夏天過去 論領銜洛城雙雄成敗

2019-09-25 12:38

榮登世界盃最大贏家 魯比歐轉戰太陽盼再創高峰

2019-09-22 12:00

從獨行俠簽下馬場雄大 看中國籃球罩門

2019-09-20 07:00

獨行俠國際軍團 新賽季會有多大驚奇？

2019-09-17 07:00

詹皇、朗多加魔獸 湖人是否會出現頭帶大軍？

2019-09-05 07:00
看更多

熱門文章

12強／中華隊28人名單公布 王柏融入列

2019-10-01 15:30

NBA／秀單腳側跨步三分 哈登：用來已十分自然

2019-10-01 14:05

中職／兄弟第15座季冠軍到手 彭政閔獲選MVP

2019-10-01 21:57

籃球／台將史上第4人 吳永盛NBA熱身賽亮相

2019-10-01 15:06

UBA／菜鳥林彥廷扛先發 政大雄鷹提前備戰

2019-10-01 18:29

NBA／哈登半場大三元 火箭狂勝大鯊魚69分

2019-10-01 12:30

中職／彭政閔繼續先發 伯納：41歲還是很穩定

2019-10-01 17:24

NBA／新賽季成勇士最老球員 柯瑞：莫再提

2019-10-01 17:35

NBA／交易後致電新隊友 總管肯定保羅敬業精神

2019-10-01 15:51

NBA／AD放話監督隊友防守 詹姆斯求之不得

2019-10-01 12:50

中職／李振昌初嘗「台式封王」 比美日職棒瘋狂

2019-10-01 23:06

MLB／留貝茲加馬丁尼茲？紅襪：有方法但很難

2019-10-01 09:41

12強／3大失意人撐輪值 是悲情也是最好的選擇

2019-10-02 07:00

NBA／教練不要威廉森當超人 隊友仍讚他生化人

2019-10-01 14:20

MLB／國聯外卡對國民薛則 釀酒人打線不完整

2019-10-01 10:51

12強／左投僅陳冠宇 先發投手挑四人

2019-10-01 17:00

MLB／世界大賽組合 Yahoo作家期待洋基對道奇

2019-10-01 11:26

12強／旅外球員遺珠 王維中、陽岱鋼觀察中

2019-10-01 16:35

NBA／洛城大戰受矚目 詹姆斯：史戴普中心是最大贏家

2019-10-01 15:54

NBA／減重9公斤 安比德放話搶MVP

2019-10-01 10:16

12強／日本武士隊28人名單 被譽最強陣容

2019-10-01 18:37

12強／王柏融入選 洪一中不擔心傷勢問題

2019-10-01 16:18

NBA／外界討論下季動向 字母哥：很不尊重隊友

2019-10-01 09:30

NBA／勤練外線 西蒙斯：有空檔就會把握

2019-10-01 14:40

中職／恰恰再見後 誰來當領袖級球星接班人？

2019-10-02 07:00

中職／林恩宇感謝牛棚4資深投手 官大元爭冠期有表現

2019-10-01 22:25

NBA／20個月等待告終 波爾辛吉斯預計熱身賽復出

2019-10-01 12:15

中職／彭政閔還未休兵 封王戰扛先發6棒DH

2019-10-01 15:41

中職／太久沒淋香檳浴 彭政閔：感覺像是淋雨

2019-10-01 23:23

小熊打不進季後賽太扯 總教練麥登走人剛好

2019-10-02 07:00

NBA／喊價過高致有行無市？ 魔術強森夢幻隊球衣流標

2019-10-01 15:50

中職／兄弟重用新秀捕手高宇杰 膽大心細比賽解讀力佳

2019-10-01 15:58

12強／高宇杰下半季竄出 擠進28人名單

2019-10-01 17:07

自由市場評比 誰是輸家誰是贏家？(西區篇)

2019-10-01 11:40

法甲／不滿配合中國時間 球迷排獅子旗倡解放西藏

2019-10-01 12:30

NBA／台將第4人 吳永盛登NBA熱身賽

2019-10-02 00:01

田徑世錦賽／起跑架攝影機正對私密處 德女將抗議

2019-10-01 15:47

中職／鄭凱文扮牛棚關鍵 不禮貌事件後成熟至少5歲

2019-10-01 22:24

12強／林哲瑄感謝洪一中肯定 短期比賽全看臨場反應

2019-10-01 17:51

田徑世錦賽／自己也不信 烏干達女將驚奇摘金

2019-10-01 11:14
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top