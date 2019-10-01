NBA／減重9公斤 安比德放話搶MVP

2019-10-01 10:16 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



76人安比德季外減重約9公斤，不希望再因身體因素讓球隊失望。 路透 分享 facebook

上季被雷納德（Kawhi Leonard）季後賽「絕殺」，76人隊當家球星安比德（Joel Embiid）忍不住落下男兒淚，當時受到膝蓋和身體不適影響的他，振作方式是季外減重約9公斤，不希望再因身體因素讓球隊失望。

準備迎接新賽季的安比德提到，傷病不是自己能控制，「顯然我的膝蓋在整個下半季都季後賽都困擾著我，但我思考的是，我能怎麼做，確保不會再讓隊友或隊友，甚至整個城市失望，那就是把我身體照顧得更好。」

他表示，整個夏天都和團隊努力訓練，成效也很不錯，「我是個鬥士，我想每個人也都知道，我喜歡競爭，我喜歡獲勝，我在季後賽的表現應該是提升而非下降，這是我覺得讓大家失望的原因，我們有絕佳機會獲勝，如果那一球（雷納德絕殺）沒有進，你不會知道會發生什麼事。」

安比德上季例行賽平均有27.5分和13.6籃板，但明星賽後因膝蓋問題缺席12場比賽，季後賽碰暴龍隊時，他的平均成績也只有17.6分和8.7籃板。不想憾事重演，他從身體下功夫，他希望出賽場次能比過往更多，還想拿下個人獎，幫助76人在東區登頂當然也是目標之一。

「去年我出賽場次是最多的64場，這季我想打超過70場，這對我們比較好，因為我們試圖取得頭號種子，試著贏下超過60場比賽。」安比德明確說出的目標還有個人獎，「這對我也有幫助，因為如果我想要贏得MVP或是年度最佳防守球員，需要球隊也打出成功賽季。」

有鑑於過往的膝蓋問題，安比德除了甩肉減輕身體負擔，也和教頭布朗（Brett Brown）及球隊總管布蘭德（Elton Brand）討論，新球季的出賽場次往上增，但上場時間向下調整。

「去年開季我衝太快了，一場比賽大概打35到36分鐘，然後才開始慢慢下降，今年我們會緩一點，不是太慢也不是限制多少時間，但會從一個正確的時間開始，大概30到31分鐘，然後隨著球季進行再逐漸加速。」安比德表示，要從中取得平衡並不容易，自己是個戰士，總想在場上和隊友並肩作戰，「但你要打70場比賽，才能贏得MVP。」