NBA／外界討論下季動向 字母哥：很不尊重隊友

2019-10-01 09:30 聯合報 記者 聯合報 記者 曾思儒 ╱即時報導



新球季還沒開打，安戴托昆波的下筆合約就被一再討論，讓他在媒體日強調，今年不會對這問題做回應。 截圖自公鹿官方推特 分享 facebook

上季獲得MVP榮耀，公鹿隊當家球星「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）下季動態已經有不少討論，但他今天強調，今年不會對這問題有所著墨，重點仍放在球隊，「我覺得只要我們有很好的團隊，我們的冠軍就是贏下總冠軍。」

24歲的「希臘怪物」明年夏天將成自由球員，他可和公鹿簽下5年2億5375萬美金的超級頂薪合約，根據《ESPN》馬克（Bobby Marks），這將是NBA史上最大合約，且就算安戴托昆波本季沒獲得任何個人獎，這筆大約仍適用。

新球季還沒開打，安戴托昆波的下筆合約就被一再討論，他今天嚴正和媒體說：「我認為討論我成為自由球員、我的走向如何，這對我的隊友很不尊重，所以當時間對了，我們就可以好好聊聊，我不認為現在是合適的時機。」

事實上，公鹿隊總管霍斯特（Jon Horst）日前上節目提到，明年夏天願意端出頂薪大約留住安戴托昆波，上周剛領到聯盟開罰的5萬美金（約台幣156萬元）罰單。

公鹿上季以頭號種子之姿進軍季後賽，東區決賽雖敗給暴龍隊，無緣繼1973年到74球季後再闖總冠軍賽，但安戴托昆波仍寫下另項隊史紀錄，率公鹿打下60勝的他榮膺MVP，成為1974年「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）後，再一名獲得MVP的公鹿球員。

安戴托昆波早訂下目標，率公鹿打進總冠軍賽就是自己任務，儘管球隊本季訓練營明天才要登場，公鹿總教頭布丹霍澤（Mike Budenholzer）透露，已經觀察「希臘怪物」經過世界盃洗禮後有些不同。

「誠實和你說，我認為他有針對領導能力下功夫。」布丹霍澤提到，不管是對新進球員或老隊友，安戴托昆波都能扮演溝通橋樑，「我對他每天進步的領袖氣息感到驚艷，你不會想像這個夏天會發生，但這真的成真了。」