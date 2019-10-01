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NBA／湯普森復出不躁進 至少休到明星賽

2019-10-01 08:18聯合報 記者曾思儒╱即時報導

上季季後賽總冠軍賽傷了左膝十字韌帶，勇士隊當家射手湯普森（Klay Thompson）在新賽季何時復出還沒確切時間點，勇士總管麥爾斯（Bob Myers）今天宣布，湯普森至少會養傷到明年2月中的明星賽。

「他很好，我們或許會在明星賽休兵期間再更新他的狀況。」麥爾斯補充說，更新不代表湯普森明星賽後就會復出，「這只是代表，我們會更新他的情形。」

湯普森是在上季總冠軍賽第6戰成傷兵，儘管勇士季後仍和湯普森續下大約，且對他狀況保持樂觀，但何時能迎接當家射手回歸仍是未知數；湯普森也說過，他對復出不會躁進，目前還沒任何確切的回歸時間表，「球隊說什麼，我會照辦，我會持續復健，不會趕著回來，尤其對我來說，我可是想打到30好幾歲，我想到那時仍保持高水準，打到不能再打為止。」

他形容，「耐心是種美德」，趕著復出不會是聰明的選擇，儘管復健課表很無趣，不過7月初動刀後身體狀況已有長足進步，自己會認真完成所有工作，變得更強再回歸，「球團也對我有信心，我想續約就是他們對我的獎勵。」

勇士本季陣容變化不少，包括補進後場大將羅素（D'Angelo Russell），湯普森有信心不論自己何時回歸，都能和羅素有很好磨合，「我相信這很簡單，我的球風可以和任何人配合。」他認為新隊友有很好的傳球視野，加入勇士會有許多發揮空間，「我相我們都知道如何發揮高水準，而且我們都非常無私。」

湯普森勇士

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