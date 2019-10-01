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史上50大球星排第10 柯瑞真有這麼神？

2019-10-01 07:00特約記者李亦伸

美國「露天看台」Bleacher Report(B/R)網站最近公布NBA史上50大球星，現役球員有兩人入選，詹姆斯排名第2，柯瑞排第10，史上第一毫無疑問就是喬丹。湖人傳奇球星布萊恩排第14，鄧肯第7，歐尼爾第6。

這項排名主要爭議點有兩個，第一是柯瑞竟然擠進前10，第二是布萊恩居然輸給柯瑞，落居第14。

B/R給出的解釋是：柯瑞對籃球和比賽的影響力是史詩級，柯瑞的投籃、射程、控球能力和打球方式，大大改變籃球比賽和防守戰術，那具有「歷史革命」等級的影響力。

柯瑞高超的球技徹底改變了當今NBA的生態，甚至達到了REVOLUTION的地步！...
柯瑞高超的球技徹底改變了當今NBA的生態，甚至達到了REVOLUTION的地步！ 2018-19 Panini球員卡
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因為柯瑞，NBA和國際籃球現在的防守都要擴大到三分線外2-3公尺，不能只是踩在三分線上，因為柯瑞的射程和穩定性，突破之後籃下終結能力和打球方式，早已顛覆傳統和戰術。上季NBA總冠軍賽暴龍對勇士，暴龍甚至兩度祭出「一釘人四區域」的防守戰術「Box-1」，這在國際籃球曾經看過，但在NBA史上絕無僅有。

布萊恩鐵粉肯定不以為然，許多媒體和專業人士也對B/R的排名感到「不舒服」。我完全同意B/R的排名和觀點、解讀。

在NBA歷史上，打球、球路和對比賽影響力能改變的籃球和NBA，最早是麥肯(George Mikan)、張伯倫(Wilt Chamberlain)、魔術強森，後來是喬丹、歐尼爾、詹姆斯。最近的一個就是柯瑞，他用投籃和射程、控球方式改變籃球和NBA，幾乎完全顛覆過去幾年NBA的防守、布陣和進攻模式，具有籃球畫時代革命影響力。

詹姆斯(左)曾是NBA宇宙長期的統治者，但隨者時間逐漸老化，現在已經是柯瑞(右)...
詹姆斯(左)曾是NBA宇宙長期的統治者，但隨者時間逐漸老化，現在已經是柯瑞(右)星球的時代！ 2017-18 Panini 球員卡
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喬丹重新定義NBA，他是永遠「籃球之神」。詹姆斯改變NBA，他的打法和全能統治力，連續八年帶領兩支不同球隊打進總冠軍賽，都是史詩級傳奇人物。

柯瑞則開啟另一個世代和籃球風格，他的投籃史無前人，他的射程和穩定性也是空前，柯瑞持球和無球都能產生莫大影響力，他的進攻和得分效率值比我們看得到的個和團隊數據更加出色，他讓對手必須從中線就開始壓迫、包夾，他讓所有面對勇士的比賽和對手都必須採取「無限換防」，其中最主要原因就是堵死柯瑞，不要讓他有任何一點點出手空間。

定義一名球員歷史地位和榮譽，不只是個人數據、球技、攻防、效率和總冠軍，更重要的關鍵在於影響力，柯瑞為籃球運動和NBA戰術帶來的革命和改變是史詩級，那種影響力和分量仍在發酵，改變更多進攻、防守戰術。

柯瑞開啟一個全新世代的籃球風格，他教人們重新認識「什麼是籃球」，絕對有資格躋身N...
柯瑞開啟一個全新世代的籃球風格，他教人們重新認識「什麼是籃球」，絕對有資格躋身NBA史上十大偉人之林。我話講完，誰贊成，誰反對？ 2014-15 Panini 球員卡
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勇士教練柯爾(Steve Kerr)說：「柯瑞的打球方式和射程，讓人們必須要重新去認識籃球和傳統戰術、部署，那是難以解釋和模仿」。

布萊恩得分能力、榮譽、成就也是史詩級，他的個人魅力同樣讓人無法直視。但對籃球、NBA、戰術的改變，同時影響一個世代和未來，柯瑞在這方式很可能超越詹姆斯、喬丹。未來3-4年如果柯瑞還能至少再奪一到兩個總冠軍，同時刷新更多投籃、得分、MVP紀錄，柯瑞的歷史排名還會再往上爬升，甚至擠進前五。

改變籃球，改變傳統，改變戰術和觀念，影響籃球比賽和NBA風格，柯瑞對籃球歷史和NBA影響力，那不只是得分、總冠軍和MVP可以衡量。不管你喜不喜歡，柯瑞還在改變籃球，NBA新賽季柯瑞還會展現什麼統治力，打出偉大的比賽和投籃，值得期待。

特約記者李亦伸

李亦伸
前民生報、聯合報體育記者
緯來體育台球評
運動內幕網站創辦人

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